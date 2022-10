Hoy No Circula 8 de octubre 2022: ¿Qué unidades 'descansan' hoy en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 8 de octubre, el programa Hoy No Circula estará en operación en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), estableció que hoy no podrán circular los automóviles con holograma 1 y cuyo último dígito de su placa sea par.

Tampoco lo harán los que tengan holograma 2 y los vehículos con placas foráneas, sin importar el número de su placa. La CAMe indica que los horarios para el programa Hoy No Circula para hoy sábado 1 de octubre es desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas; además, los 18 municipios del Estado de México en los que aplican estas medidas de restricción vehicular son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Fotografía: Twitter @CAMegalopolis

Cabe mencionar que hay ciertas unidades que están exentas de programa de movilidad, como las que tienen hologramas cero y doble cero; automóviles eléctricos e híbridos; así como coches de personas con discapacidad; vehículos como el transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública; unidades que funcionen con gas natural; vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

También vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico; automotores con matrícula de demostración y/o traslado; motocicletas; y vehículos que porten holograma 'EXENTO'. La multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es equivalente a mil 924.40 a los dos mil 886.60 pesos, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Además, según la información compartida por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el programa Hoy No Circula se implementa con la intención de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

Fuente: Tribuna