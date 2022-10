'The Art of Banksy: Without limits’ llegará a la CDMX; Checa fechas, horarios y precios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial y única expresión del reconocido artista urbano inglés Bansky llegará a la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los personajes más influyentes de los últimos tiempos, pues con sus obras que ha plasmado alrededor del mundo, lleva consigo fuertes mensajes para la población. Bansky ha realizado exposiciones por Europa y Estados Unidos, y en esta ocasión, la Ciudad de México recibirá la mirada de quien plasma en las calles de las ciudades más importantes algunos mensajes y críticas sociales con The Art of Banksy: Without limits’.

Las obras de Bansky, uno de los artistas contemporáneos más famosos del mundo,por realizar intervenciones -en su mayoría ilegales- con crítica social y haciendo uso del anonimato, serán expuestas en la Ciudad de México (CDMX), en la exposición ‘The Art of Banksy: Without limits’ a partir del próximo 15 de octubre.El antiguo hotel Reforma recibirá más de 175 piezas con originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video creadas exclusivamente. Cada una está diseñada a medida para adaptarse al lugar al que llega.

Además, se incluirán áreas experienciales y un documental para conocer más sobre la vida y la obra de Banksy. Sin embargo, fue el propio Bansky el que reconoció en su página oficial que este montaje fue hecho sin su conocimiento. Y es que el mensaje social, el anonimato y el evitar lucrar con su obra, han sido características de Banksy quien ha destacado por colocar su obra clandestinamente en museos como el MoMA . Además de haber realizado obras en el muro de Cisjordania, Chiapas, Londres, entre muchas otras ciudades.

Exposición de Bansky en la Ciudad de México, Foto: Especial.

La exposición llegará a la capital del país a las instalaciones del Antiguo Hotel Reforma, en la colonia Tabacalera, ubicado en la calle París 32. El inicio de la venta de los boletos se realizará desde el viernes 7 de octubre a través del sistema Ticketmaster o en taquilla. Los precios dependerán del día y la hora, con un rango entre los 250 y los 350 pesos.

Banksy oculta su identidad real a sus seguidores, a la prensa, a todos; solo quiere dar a conocer su obra. Aun así, cada cierto tiempo se especula y se publican nuevas teorías sobre su supuesta verdadera identidad. Las especulaciones son constantes, algunos dicen que podría ser un colectivo, e incluso hay quien se ha atrevido a dar nombres. En 2016, alumnos de la Queen Mary University de Londres realizaron un proyecto de investigación en el que afirmaban haber descubierto la verdadera identidad de Banksy, apuntando a Robin Gunningham, un joven cuyo nombre ya sonaba desde 2008, algo que fue negado desde la web de Banksy.

Fuente: Tribuna