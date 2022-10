VIDEO: Colectivos se manifiestan para mantener la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cientos de mujeres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidos se dieron cita este sábado para demandar a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, que no retire la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ya que representa una memoria para todas aquellas que fueron asesinadas, desaparecidas, maltratadas, o agredidas sexualmente.

Familiares de personas desaparecidas y colectivos, comenzaron la resistencia por la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes Glorieta de Colón, en donde confirmaron un espacio de homenaje para su lucha y que el gobierno de la ciudad busca quintar. En dicha glorieta colocaron una mujer con el puño en alto, pero ha generado posiciones divididas para las autoridades quienes buscan colocar una escultura de una luchadora indígena.

Con carteles negros con la leyenda en letras blancas "La Glorieta de las Mujeres que lucha ¡se queda y resiste!, ¡ni un paso atrás!", recorrieron el llamado "Jardín de la Memoria", que recuerda a las asesinadas y desparecidas en el 68, 71, así como a las defensoras de los derechos humanos, a las periodistas y activistas. De manera unánime, invitaron a la jefa de gobierno a visitarlas, a recorrer el lugar y a darse cuenta que la Glorieta de las Mujeres que Luchan, le pertenece ya a todas las mujeres.

“No buscan a delincuentes y menos a nuestros hijos desaparecidos, tienen que hacer su trabajo con dignidad”, señaló una de las madres, víctimas directas de desaparición.

Ante esto, pidieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respete la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y que no quite el espacio que representa un homenaje a las víctimas y el trabajo que las autoridades no han realizado para hallar a sus familiares. Comentaron que la mandataria no tiene derecho a quitarles este espacio en donde han encontrado cariño, y en donde se han reconfortado las víctimas al escuchar las historias que las unen.

Las familias que se congregaron pidieron que la Glorieta de las Mujeres que Luchan no sea retirado, pues las autoridades locales y federales deben tomarlo como una medida de reparación, pues nunca les entregarán a sus hijos. “Señora Claudia esta Glorieta no va a ser tocada ni por usted”, enfatizó otra de la víctimas, quien lleva dos años y medio buscando a su hijo.

Fuente: Tribuna