Línea 1 del Metro de la CDMX: Conoce el avance de los trabajos de modernización

Ciudad de México.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó los trabajos de modernización que se realizan en la Línea 1 del Metro, en donde informó que se ha retirado al 100 por ciento los materiales entre las estaciones Pantitlán y Salto del Agua. Durante la visita que efectuó a los Talleres Zaragoza, comparó los durmientes antiguos, hechos de madera y fijados con tornillos a los rieles mediante bibloques y una barranque, que daban estabilidad. Mientras que los nuevos son de concreto y cuentan con una fijación que brinda una mayor seguridad y durabilidad.

“Vean la condición en la que estaban los durmientes, algunos de ellos pues obviamente tienen 53 años, la edad del Metro. Son más de 100 mil durmientes de este tipo que ya se retiraron todos”, explicó en un vídeo. Por su parte, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón aseguró que se han instalado rieles en seis de los 23 kilómetros que comprenden ambas vías.

“Concluimos totalmente la actividad de retiro de materiales, el retiro del cableado, de señalización, charolas, retiro de rieles, durmientes, balasto. Retiramos más de 87 mil toneladas de materiales y está concluida a lo largo de los 11.5 kilómetros”, señaló en redes.

Trabajos en la Línea 1 del Metro de la CDMX, Foto: Especial

También estuvieron presentes en la supervisión de obra el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza; así como ingenieros de las empresas Ingerop y CRRC, e integrantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). La renovación de la Línea 1 del Metro consistirá en la modernización de sistemas eléctricos y electrónicos, así como la introducción de 29 nuevos trenes y la sustitución del sistema de control y seguimiento de trenes basado en comunicación.

Por medio de su cuenta de Twitter, la mandataria compartió un video en el que dio una actualización acerca de cómo han avanzado los trabajos, asegurando que lo más posible es que el primer tramo sea abierto en febrero de 2023. Sheinbaum Pardo aseguró que este Transporte Colectivo ha incrementado su presupuesto para la modernización, ampliación y mantenimiento del servicio: “El Metro no sólo no ha disminuido su presupuesto, si no está recibiendo una inversión histórica”, aseveró en su cuarto Informe.

Fuente: Tribuna