Hoy No Circula 1 de noviembre 2022: ¿Qué placas 'descansan' este martes en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- Hoy es martes 1 de noviembre del 2022, y aunque para muchas personas, principalmente estudiantes, es día de asueto, el programa Hoy No Circula funciona con normalidad. Conoce aquí las restricciones que aplican en este Día de todos los Santos. Recuerda que estas normas fueron diseñadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en las zonas más habitadas y contaminadas de la República Mexicana.

Para hoy, martes 1 de noviembre del 2022, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que el programa Hoy No Circula funciona con normalidad, pues no hay cambios en los niveles de ozono en el centro del país, y que por lo tanto 'descansan' del tránsito vehicular los automotores que tienen asignada la terminación de placas 7 y 8, el engomado color rosa, y el holograma de verificación 1 y 2.

Consulta el programa Hoy No Circula de este martes. Foto: CAMe

Estos son los vehículos exentos del Hoy No Circula

Los coches que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos y/o adaptados como híbridos o eléctricos. De igual forma, la CAMe detalla que quedan 'libres' de las restricciones los carros de personas con alguna discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos, así como los coches que brindan servicios de seguridad pública, de Protección Civil y de Salud; y las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos.

¿Cuál es el horario del programa Hoy No Circula?

Cabe recordar que el programa de restricción vehicular Hoy No Circula comienza a aplicarse desde las 05:00 horas y concluye en punto de las 22:00 de la noche de este martes 25 de octubre. Asimismo, no olvides que este se aplica en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), y las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Este es el programa Hoy No Circula que aplica en esta semana

Programa Hoy No Circula. Foto: CAMe

