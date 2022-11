Por celebración del Día de Muertos, AMLO suspende actividades oficiales: Así festejará

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que, por motivo de las celebraciones del Día de Muertos, las cuales están calendarizadas el próximo miércoles 2 de noviembre, suspenderá actividades oficiales y no estará en Palacio Nacional.

AMLO informó cómo celebrará el Día de Muertos. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este 1 de noviembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano detalló que el día miércoles 2, no habrá conferencia de prensa matutina en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, ni reunión de seguridad con su gabinete, pues decidió suspender actividades oficiales y viajar a Tabasco y a Palenque, Chiapas. Apunto que este es un día "muy especial" "a lo largo y ancho del territorio nacional".

Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos. Hoy día 1 y, de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas, y mañana de los adultos mayores”, señaló el presidente AMLO en su conferencia de prensa. "Vamos a estar hoy trabajando y mañana ya no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia. Voy a ir a Tabasco y a Palenque, salgo hoy. Es una tradición y no me sentiría bien si no voy", compartió el mandatario.