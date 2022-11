"¿Sabes cuánto cuestan las cosas": Usuarios del Metro de CDMX golpean a presunto ladrón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Viajar a bordo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital mexicana es toda una odisea, en especial cuando hay que hacerlo durante las denominadas 'hora pico', donde debido a que por la gran demanda es casi imposible accesar al arribo del primer convoy que vemos; sin embargo, también se ha sabido de crímenes cometidos en las instalaciones de este sistema de transporte público que causan indignación entre los usuarios.

Entre estos delitos resalta el robo que desafortunadamente es uno de los que más se han ubicado al alza. No obstante, ha habido ocasiones en donde las víctimas se percatan del crimen y sin temor alguno encaran a los presuntos criminales, lo que ha llevado a que se imparta justicia por mano propia como sucedió recientemente donde muchos de los pasajeros se unieron para encarar a un sujeto acusado por este hecho al que además terminaron por agredir a 'zapes'.

Dicho video muestra como un hombre, el cual viste una sudadera en color gris, evita que otro hombre descienda del vagón pues estaba siendo señalado por tratar de sustraer las pertenencias de un usuario pero fue 'descubierto en la movida'. El joven le reclama el hecho de no tener conciencia del costo de las cosas y lo que el robarlas implica para las víctimas. De inmediato, el resto se une y comienza a pegarle.

"¿Sabes cuánto cuestan las cosas, hijo de tu pu… madre?", le dice el sujeto que le reclama al presunto ladrón.

El vagón que luce al tope de su capacidad, arriba a la estación donde el resto de los pasajeros pide apoyo a las autoridades para continuar con la detención, esclarecer los hechos y procesar al sujeto en caso de comprobarse su culpabilidad. No obstante, basta decir que hasta ahora el STC Metro nos e ha pronunciado pro este evento que ya es viral en casi todas las plataformas digitales. "Ya portarte bien, pinch… güero", dice el video al final.

Los oficiales piden al sujeto que encaró al presunto criminal que también descienda de la misma para iniciar las investigaciones, lo que ocasionó que muchos le pidieran hacerlo pues sin esto, el convoy no podría continuar su camino. En tanto, otros celebraron que no tuviera miedo y lo encarara pues en repetidas ocasiones el sujeto argumentaba a los oficiales: "Este hijo de su pu… madre me robó el teléfono".

