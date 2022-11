Contingencia Ambiental en Valle de México continúa: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, debido a los altos niveles del ozono en el Valle de México, se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, por lo que varios vehículos entraron en el programa Hoy No Circula de este domingo. ¿Para el próximo lunes 14 de noviembre del 2022 se aplicará el programa Doble Hoy No Circula, o la situación ya cambió?

En el boletín matutino de este domingo 13 de noviembre del 2022, la CAMe informó que la Fase 1 de la Contingencia Ambiental continúa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a que, según información del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México (CDMX) continuarán la mala dispersión de ozono y sus precursores a consecuencia de un sistema de alta presión en el centro del país.

Continúa la contingencia ambiental en el Valle de México por la mala calidad del aire. Foto: Internet

[Lo anterior] generará estabilidad atmosférica, temperatura máxima promedio alrededor de los 26°C, viento con intensidad débil y dirección variable por la mañana y parte de la tarde, además de radiación solar intensa y poca formación de nubosidad. Estos factores darán lugar a estancamiento de los contaminantes y a la formación de ozono que provocará Mala calidad del aire", detalla el Comunicado de la CAMe.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el próximo lunes 14 de noviembre del 2022?

Si bien este domingo se tuvo que activar el programa Hoy No Circula debido a la mala calidad del aire en el Valle de México, aún no es claro si la Fase 1 de la Contingencia Ambiental continuará para el próximo lunes 14 de noviembre del 2022. Esta información se compartirá a lo largo del día a través de las redes sociales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la cual sacará su próximo comunicado a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Por ahora, las autoridades recomiendan a la población evitar hacer ejercicio o cualquier actividad al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, pues la calidad del aire en la CDMX y el Área Metropolitana no será buena.

