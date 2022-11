Hoy No Circula 13 de noviembre: Por contingencia ambiental, 'descansan' estas placas en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula de este domingo 13 de noviembre del 2022 presenta un importante cambio, debido a que la tarde del pasado sábado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los niveles de ozono presentaron una concentración máxima de 155 ppb, de acuerdo con la estación de monitoreo CCA-UNAM de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX). TRIBUNA te comparte toda la información al respecto.

De acuerdo con la información compartida por la CAMe, este domingo 13 de noviembre, se aplicarán medidas del programa Hoy No Circula en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y se conforma por la CDMX, el Estado de México (Edomex), Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Los vehículos que no podrán transitar por la contingencia ambiental son los siguientes:

[Autos que tengan] holograma 00 y 0 con terminación 7 y 8

[Vehículos con] holograma 1 con terminación 0, 2, 4, 6 y 8

[Automotores con] holograma 2, todos

Programa Hoy No Circula por Contingencia Ambiental. Foto: CAMe

Otras restricciones del programa Hoy No Circula para este domingo con Contingencia Ambiental

Asimismo, los vehículos que no tengan holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, se les aplicará la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. De igual forma, 'descansan' el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

La CAMe también detalla que los automotores de carga local o federal deberán parar su circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas de este domingo, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex. Finalmente, los taxis que cuentan con el holograma de verificación 1 o 2, deben dejar de circular según las disposiciones indicadas.

Recomendaciones ante la Contingencia Ambiental

Cuando se reportan altos niveles de ozono y se activa el protocolo 1 de la Contingencia Ambiental, las autoridades recomiendan no hacer actividades recreativas o ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas; también solicita suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en el mismo horario. Por último, recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

¡Cuídate!

Fuente: Tribuna