Plan antiinflacionario de AMLO causa más dudas que certezas: Productores locales lo rechazan

Comparta este artículo

Sonora, México.- El Gobierno Federal promueve medidas anti inflacionarias que no han tenido el impacto deseado, al tiempo de que es laxa con importadores de alimentos que no son sometidos a controles sanitarios ni administrativos con tal de que la oferta interna crezca. Productores locales rechazan el plan. La inflación ha puesto contra las cuerdas a la economía internacional, pero a la mexicana le ha asentado un par de ganchos al hígado que la dejaron más que tocada, en el presente y hacia el futuro.

Si bien en las últimas mediciones presentó disminuciones, lo hizo sólo por los energéticos, que es donde el gobierno federal gasta miles de millones de pesos en subsidios que impidan en alza de precios. La presión sigue sobre México, cuyo Banco Central continuó con su estricta política monetaria y puso ya la tasa de interés en 10 por ciento.

El plan antiinflacionario de AMLO no da garantías, aseguran. Foto: Internet

Ante el difícil panorama, el gobierno federal insiste en impulsar su control de precios y, a la par, el Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía (Apecic), ideado para combatir el alza de precios en el mercado, pero mediante particularidades que han sido criticadas con dureza y levantado preocupaciones en varios sectores. El Apecic permite a los comerciantes importar insumos desde cualquier parte del mundo sin el pago de aranceles, y en muchos casos sin pasar por los controles sanitarios, administrativos y comerciales regulares. En resumen, un capitalismo extremo.

Justo este tema es el que más preocupa a los productores locales de alimentos y materias primas, ya que consideran a las regulaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), clave para evitar las enfermedades y el daño a las producciones nacionales.

AMLO presenta en plan antiinflacionario en la 'mañanera'. Foto: Internet

El proceso de sanidad es necesario

Lo único que el mercado nacional y sus usuarios tienen de garantía para que no ocurran crisis de salud por la llegada de alimentos en mal estado, es la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que “ellos (los importadores) asumen su responsabilidad y les damos la confianza; no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia”, ante eso, el presidente del Comité de Santidad Acuícola de Sonora, Miguel Ángel Castro Cossío, mostró sus dudas y desacuerdo al considerarla una amenaza para el pueblo mexicano.

Es una noticia alarmante y preocupante, es un proceso meramente exigente que todos los productos alimenticios de exportación tengan que pasar por un proceso de sanidad y de calidad, con eso estamos evitando enfermedades o distorsiones que pueda afectar al consumidor”.

Este acuerdo se hace con un objetivo, pero definitivamente va a traer más problemas, si con todo y los procesos y lineamientos que existen hay producto que están en mal estados y se tienen que regresar, ahora imagínate si no pasan por ese proceso, es una amenaza alarmante, y ojo, no solamente puede pasar en camarón, pulpo, etc., también puede pasar en carne, pollo, maíz, trigo”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, comentó que la principal preocupación es que el país no se inunde de alimentos “basura”, al estar exentos de los trámites sanitarios y ello, represente competencia desleal en el mercado interno y problemas con los socios comerciales en las exportaciones.

Cuando empecemos con enfermedades o con problemas serios de salud, esto se va a convertir en otro problema, queremos evitarlo y fuimos muy claros de que no sea libre en el tema de salubridad y cuidar la salud sobre todas las cosas. No por un problema nos vayamos a otro”, expresó Abugaber.

Más riesgos

Aunque el Apecic se hizo con la intención de bajar los costos de la canasta básica, comerciantes locales alegan que hay otros problemas internos que se tienen que trabajar, ya que el fenómeno es de carácter global.

José Rubén Leal Martínez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui A. C., argumentó que el sector agrícola es un tema local que se tiene que trabajar, y dará mejores resultados, pues los años pasan y no reciben la ayuda que deberían. “Agricultores no tienen apoyo, para producir maíz a bajo costo. Ese es un tema interesante que se debe de trabajar. Se ha descuidado mucho ese sector”.

Entiendo que el Apecic es para bajar la inflación, pero ese es un problema de globalización por temas como la guerra y la pandemia, por lo tanto, hay cosas internas que se pueden trabajar. Volteen a ver al agricultor, al ganadero, acérquenos con nosotros para ver de qué manera nos pueden ayudar”, puntualizó.

Por otra parte, Leal Martínez confesó que otro de los aspectos injustos del Apecic es que ellos sí tengan que pagar aranceles de exportación sus productos al extranjero, ya que los costos para hacerlos son muy elevados.

Nosotros exportamos y claro que pagamos dinero, algunos dólares, y eso es injusto, pero lo tenemos que hacer, de cierta manera también nos gustaría que nos voltearan a ver, que se den cuenta que localmente sí batallamos y mucho.

Calidad se impone

Pese al riesgo de que el mercado se llene de productos y marcas sin regulación, a muchos productores no les preocupa, ya que consideran que la calidad se impondrá al precio, como, afirman, ha ocurrido en el pasado.

Siempre ha existido la llegada de otros productos con menor costo, y siempre competimos, no nos quita el sueño eso, para todos hay, la gente sabe que la carne de Sonora es la mejor, y la pueden encontrar con nosotros, así vengan carne de Argentita, Chile, de donde sea. Las personas van a buscar nuestra carne”, dice Leal Martínez.

Por su parte, Castro Cossío también dijo que cada uno de sus productos seguirán siendo de calidad, y las personas lo saben, ya que año tras año lo han demostrado.

Puede venir camarón de Ecuador, o de otras partes, pero no hay como el nuestro, y lo mejor de todos es que el nuestro sí estará valorado y pasará por un proceso de calidad, entonces nosotros a pesar de todo vamos a demostrar que nuestro producto es de calidad para el consumidor”.

Suma y sigue

Pero mientras los productores de alimentos y los consumidores tienen dudas, el gobierno federal se apresura a cerrar acuerdos como el que quedó signado esta misma semana con Argentina, país que podrá exportar carne a México sin mayores inconvenientes.

De acuerdo con los especialistas, el intento gubernamental se basa en aumentar la oferta para disminuir el precio de los alimentos básicos, algo que con todo y Pacic, no ha logrado, ya que el índice de precios al consumidor se mantuvo en 15% de variación con respecto al mes anterior, mientras que el alza general en octubre fue de 1.67%.

Fuente: Tribuna