Clima CDMX y Valle de México: Sigue la Contingencia Ambiental y nuevo frente frío

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el Valle de México se prevé hoy 14 de noviembre de 2022 nubosidad dispersa y ambiente fresco durante el día. Por la tarde, ambiente cálido y brumoso, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX). Viento del suroeste de 5 a 15 km/h con rachas de 30 km/h.

En la capital se espera temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y máxima de 25 a 27 °C, mientras que, en Toluca, Estado de México, la mínima será de 5 a 7 grados Celsius y la máxima de 20 a 22 °C. Es así que las autoridades, tanto de la capital, como del Estado de México solicitaron a la población tomar las medidas de precaución necesarias para evitar enfermedades.

En ese marco, la CDMX continúa en la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que la población debe evitar realizar ejercicio físico al exterior y fumar. Es fundamental seguir el programa “Hoy No Circula” y no utilizar el vehículo si no es necesario. También se recomendó Que los grupos sensibles permanezcan en interiores.

Clima en la CDMX, foto: Conagua

Por otro lado, para hoy 14 de noviembre se prevén heladas y lluvias por la entrada del Frente Frío número 9 al país. Esta masa ingresará por la noche sobre el norte y noreste de la República Mexicana generando lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Tamaulipas.

Así como temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius y heladas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados Celsius y con posibles heladas en sitios altos de Baja California, Coahuila y Zacatecas.

Fuente: Tribuna