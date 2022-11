Doble Hoy No Circula 14 de noviembre: Por Contingencia Ambiental, 'descansan' estas placas en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este lunes 14 de noviembre del 2022 continuará la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por lo que se aplicará el programa Doble Hoy No Circula. TRIBUNA te comparte todas las especificaciones que debes conocer para evitar multas y retrasos en tus traslados.

De acuerdo con la información compartida por la CAMe, este lunes 'descansan' de la circulación, por indicaciones del Doble Hoy No Circula, todos los automotores de uso particular con holograma de verificación 2; los que tienen el holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico es1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como aquellos con matrícula conformada solo por letras. De igual forma, no transitan los vehículos que tienen holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Consulta el programa Hoy No Circula para este lunes 14 de noviembre. Foto: CAMe

¿En qué horario se aplicará el programa Doble Hoy No Circula este lunes 14 de noviembre?

El programa Doble Hoy No Circula se aplicará este lunes desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 de la noche. Cabe destacar que estas medidas funcionan en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro del país y se conforma por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y las entidades de Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Puebla. En el caso del Edomex, las normas funcionan solo en 18 municipios.

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

Si el programa Hoy No Circula no se respeta y las autoridades correspondientes identifican el automotor, la multa que se deberá pagar será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a mil 924.40 pesos o hasta mil 886.60 pesos. Para la tarde de este lunes, la CAMe informará si el programa Doble Hoy No Circula seguirá funcionando, o si bien, las medidas vuelven a su normalidad.

