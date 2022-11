Tunden en redes a manifestante; aseguró la marcha del INE fue para defender "la identificación oficial"

Ciudad de México.- La tarde del pasado domingo 13 de noviembre, cientos de mexicanos salieron a las calles para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco en que el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó una reforma electoral, todo con la intención de reducir gastos de este órgano que derivaron en la manifestación cuyo lema principal era "el INE no se toca".

A este movimiento social acudieron representantes de la prensa y algunos creadores de contenido para documentar cada una de las posturas de los partícipes; no obstante, una reacción en específico ha dividido la opinión de los internautas quienes aseguran, la mayoría de los que asistieron ni siquiera estaban informados respecto a qué era lo que se defendía en una de las principales avenidas de la urbe, ejemplo de ello fue una ciudadanos que se refirió más a la credencial para votar que a la institución misma.

Una mujer quien funge como presentadora del video que ya se ha hecho viral, le pregunta a la ciudadana cuál es el motivo por el cual cedió en defensa del INE, a lo que esta responde de manera decidida que es por el derecho que tiene como mexicana y a modo de arremeter contra el mandatario federal, recuerda que no tiene ninguno para quitarlo; sin embargo, asevera que es para eliminar la credencial que sirve como documento oficial y claro, para hacer valer el voto durante los comicios.

"Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano, para eso estoy aquí, porque no es derecho que él [Andrés Manuel López Obrador] lo quite, no tiene ese derecho y no se lo damos", remarcó.