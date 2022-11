Contingencia Ambiental: ¿Este martes 15 de noviembre se aplica el Doble Hoy No Circula?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde la tarde del sábado 12 de noviembre, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, debido a que la calidad del aire era mala y los niveles de ozono eran altos. La medida continuó el domingo y el lunes, por lo que se activó el Doble Hoy No Circula. ¿Este martes 15 de noviembre seguirá este programa? TRIBUNA te informa.

La tarde del lunes 14 de noviembre, mediante sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que desde las 17:00 horas quedó suspendida la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); esto significa que el Doble Hoy No Circula quedó suspendido para este martes y que volverá a la normalidad el programa Hoy No Circula.

La Contingencia Ambiental quedó suspendida. Foto: CAMe

Hoy No Circula martes 15 de noviembre 2022: Estas placas 'descansan' en la Megalópolis

Este martes 15 de noviembre del 2022, 'descansan' de la circulación los automóviles que tienen engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8 y holograma 1 o 2; así lo indica el programa Hoy No Circula. La CAMe te recuerda que esta medida se aplicará desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 de la noche, para que anticipes tus traslados y evites multas por parte de las autoridades.

Programa Hoy No Circula para este martes 15 de noviembre. Foto: CAMe

Estos son los vehículos exentos del Hoy no circula

Los coches que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos y/o adaptados como híbridos o eléctricos. Asimismo, la CAMe detalla que quedan 'libres' de las restricciones los automóviles de personas con alguna discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos, así como los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud; además de las unidades que funcionan con gas natural y/o prestan servicios urbanos.

¡Movilízate con cuidado este martes!

Fuente: Tribuna