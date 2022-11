Colegio de Bachilleres: Así fue la agresión de una madre contra una maestra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral un vídeo en el que se aprecia cómo una mujer, madre de una alumno del Colegio de Bachilleres Plantel 1 ‘El Rosario’, agrede a un docente de este centro de estudios ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. En ese sentido, el material comenzó a circular por internet este 15 de noviembre, pero fue hasta hoy que se comenzó a compartir por los internautas, quienes no dudaron en criticar la actitud de la fémina.

De acuerdo con los testimonios de alumnos y testigos de lo sucedido detallaron que la riña inició debido a que la profesora agredida no aceptó las tareas de la alumna, cabe destacar que la entrega fue extemporánea, razón que provocaría que la joven estudiante no acreditara la materia. Por este motivo la madre enfureció y comenzó a golpear, insultar y amenazar a la docente de educación media superior.

El material lo grabó uno de los compañeros de la alumna en cuestión, y en él se puede escuchar a la madre amenazar a la maestra, donde le asegura que la menor tiene a una persona que la defienda y que no debe meterse con ella, “Mi hija no está sola, hija de tu xxxx madre, Te advierto que no te vuelvas a meter con mi hija, te la vas a ver conmigo, ya estuvo suave pinche estupixx”, son algunas de las palabras de la mujer.

Sin embargo y ante la serie de amenazas, la docente se mantiene en calma y le solicita a la mujer que guarde su distancia y baje la voz, pero esta hace caso omiso y sigue con las agresiones. Incluso, se puede observar a otro alumno espantado por la violenta situación

“¡¿Quién te dijo que mi hija estaba sola para que la estés humillando y haciéndole lo que quieras?!, si no sabes no te metas en pedos o te vuelvo a partir tu pin.. madre; conóceme bien... mi hija se respeta”, amenazó la madre de familia.

En el material también se puede escuchar que una persona amenaza al joven que graba la situación. Cabe señalar que los docentes de esta institución señalaron que no es la primera vez que sucede algo así, pues detallaron que esta misma semana otro docente padeció de agresiones de este tipo. Finalmente, el Colegio rechazó todo acto de violencia y procedió con la suspensión de clases hasta terminar con las indagatorias.

Fuente: Tribuna