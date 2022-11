Sandra Cuevas responde a López Obrador tras convocar marcha: "Usted no es dueño de México"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocara a una marcha el próximo 27 de noviembre en la que dará su informe de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México y que será la respuesta al movimiento realizado el pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue la primera en responder al mandatario y le pidió reconciliarse con el pueblo de México.

En ese sentido, a través de su cuenta de Tiktok, la funcionaria capitalina publicó un video para responder lo convocado por el mandatario federal y señaló que lo sucedido el domingo pasado se trató de un movimiento que defiende a las instituciones del país y acusó a López Obrador de intentar enfrentar y provocar al movimiento. Incluso, señaló que lo que debe hacer es una reflexión sobre lo que sucede en México y que al pueblo no se le puede ganar.

También se refirió a los funcionarios que forman parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador y los calificó como seguidores, que no tienen la capacidad de hacer ver al mandatario sus errores y celebrar las acciones que realiza. Hizo hincapié en que necesita una reconciliación con el pueblo, pues es una necesidad de su mandato.

“Usted necesita una reconciliación con México, no retar a México, no puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede pretender ganarle a una nación que ya despertó, a una nación que tiene ideales y que tiene esperanza”, Sandra Cuevas.

Finalmente, Cuevas Nieves, aprovechó para mencionar que como autoridad de la alcaldía Cuauhtémoc se encargará de vigilar todo lo que suceda en la marcha convocada para el 27 de noviembre, que denunciará a las personas acarreadas y a los que reciban dinero por asistir a la movilización. También detalló que señalará a todos los servidores públicos que se presenten, pues deben entender que son servidores públicos.

Finalmente, la funcionaria capitalina le dejó claro al mandatario que los servidores públicos están para gobernar y no para atacar, que no debe caer en provocar a la sociedad y finalizó de manera contundente con una afirmación en contra del mandatario al afirmar que “usted no es dueño de México”. Hasta el momento, ha sido la única autoridad que se posiciona ante lo declarado por Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina de esta mañana.

Fuente: Tribuna