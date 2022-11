Atención 'abuelitos': Bienestar cambiará tarjetas para la Pensión Universal en el Edomex

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Uno de los programas sociales de mayor éxito a nivel federal es el de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad, la cual entrega de manera bimestral cierta cantidad de dinero que los beneficiarios podrán cobrar sin condiciones y con ello, disfrutar de una vida más digna dado que los recursos de pueden emplear para lo que se desee; sin embargo, hay un cambio que afecta solo a los resientes del Estado de México.

La Secretaría de Bienestar informó que los que estén inscritos en dicho programa, tendrán que acercarse a uno de los módulos de la dependencia y solicitarle cambio de las tarjetas pues solo con este plástico se seguirá entregando el recurso son afectaciones y claro, poderse cobrar para solventar gastos de índole personal. Mediante las redes sociales, Ariadna Montiel Reyes informó que el cambio será del 22 de noviembre y hasta el próximo 31 de marzo del 2023 en esta entidad.

Cabe destacar que esto no quiere decir que el recurso ya no será entregado, sino que los beneficiarios lo que harán es pedir la bancarizaicón de las tarjetas y con ello, recibir la nueva tarjeta, por lo que mientras se entrega, el dinero se dispersará de manera habitual. Este nuevo método lo que hará es que el recurso se entregue de manera directa a los inscritos en el programa, es decir, no habrá intermediarios.

"En el Banco del Bienestar no pagarán comisiones y su pensión les llegará íntegra, esta es la estrategia fundamental para fortalecer este derecho", aseveró Montiel Reyes.

Los residentes del Estado de México que estén en el programa de la Pensión Universal, deberán presentar la siguiente documentación para que sean banderizados y con ello, cobren la pensión sin pago de comisiones, en especial cuando a partir del 1 de enero del 2023 el recurso tendrá un aumento del 25 por ciento quedando en un total de cuatro mil 812 pesos por bimestre.

Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada

Identificación oficial

Los módulos pueden ser ubicados a través de esta plataforma y el sistema indicará de manera automática no solo el horario de atención, sino que además se podrá saber si ya hay una fecha y horario asignado para que se entregue al nueva tarjeta. Si por alguna razón el beneficiario no puede acudir a recoger la nueva tarjeta, será necesario que una persona de confianza lleve los documentos para que una vez que los servidores de a nación los hayan revisado, se agenda una visita.

