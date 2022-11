¿No descansarás el 21 de noviembre? Esto es lo que te deberán pagar por ser un día oficial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Noviembre es uno de los meses con más festividades, no solo por el Día de Muertos o porque adelantan a algunos el pago del aguinaldo, sino porque además se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y con ello el calendario marca además un día de descanso oficial, el cual la ley estipula será el tercer lunes del onceavo mes del año.

A estas alturas, muchos ya sabemos que desde el viernes 18 y hasta el martes 21 del mes en curso habrá descanso obligado para los estudiantes de educación básica, ademas que algunos empleos que, por su giro puedan dar el día a los trabajadores, retomarán las actividades hasta ese día, por lo que en total serán cuatro días perfectos para poder salir de la ciudad o bien, disfrutarla sin tanta gente ya que muchos salen.

No obstante, hay quienes por su actividad no pueden parar, ejemplo de ello son el personal de salud, de seguridad, proveedores de insumos o algún otro que se necesite los siete días de la semana y las 24 horas del día. Para estos ciudadanos no hay descanso ni aunque las autoridades lo hayan decretado como de descanso oficial, por ello, la Ley Federal del Trabajo ha remarcado que, si debes trabajar, se te compensará con un pago doble.

Si estas pensando que el pago es con base a la quincena, lamentamos decirte que no todo es tan bueno, sino que será un pago doble considerando la cantidad que se paga por un día trabajado. Para saber cuánto es lo que deberás recibir, necesitas saber a ciencia cierta lo que ganas por un mes de trabajo. Esa cantidad tendrás que dividirla entre 30 y el resultado que obtengas multiplicarlo por dos.

Ojo, el resultado que obtengas deberá ser un extra al día, lo que en pocas palabras se traduce como un pago al triple aunque las leyes mencionen que se trata de doble, esto porque en realidad no se está contemplando el día laborado sino solo el extra que por ley te tienen que pagar sin ningún pretexto. En caso de no recibir el pago como te lo acabamos de indicar, será necesario que acudas ante las autoridades competentes y levantes una denuncia.

¿Cómo reclamar pagos por días feriados?

Para poder recibir orientación y en caso de ser necesario, un reporte, existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), la cual pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y mediante las rede sociales o bien las líneas de contacto, tendrás que exponer que durante el día oficial recibiste un pago como lo harías en cualquier día ordinario.

La dependencia cuenta además con unidades móviles que recorren diversas ciudades o bien, alcaldías de la capital. Ahí, los servidores de la nación te pedirán explicar tu caso y, si cuentas con documentos que prueben que se ha cometido una injusticia, ejemplo de ello será el recibo de nómina que tu empresa entregue. Tras darte la orientación que necesitas, podrás levantar un reporte que derive en la mediación ante la empresa.

Fuente: Tribuna