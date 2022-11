Capitalinos abarrotan el Centro de Coyoacán para celebrar Día de Muertos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2 de noviembre se festejó el Día de Muertos en la Ciudad de México de manera muy especial en la alcaldía Coyoacán, pues, los capitalinos decidieron recorrer el centro de la demarcación. Todo este movimiento para observar la ofrenda colocada por las autoridades, la cual tiene una peculiaridad, ya que narra la historia de esta alcaldía. Es por eso que no solo las calles, también las cafeterías y restaurantes se llenaron, así como las bancas del Jardín Hidalgo, el cual se convirtió en el escenario perfecto para la convivencia de las familias de la CDMX.

Celebrar Día de Muertos no solo significa recordar a los muertos, sino que también celebra la vida, es por ello que este miércoles muchos ciudadanos decidieron alejarse de la rutina y pasar un gran momento en familia. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues los llamados ‘viene viene’ intentaron cobrar a algunas personas hasta 150 pesos por estacionarse en la zona. Problema que no se pudo resolver, ya que ante el acoso, los automovilistas deciden realizar el pago solicitado para evitar daños a sus vehículos.

En el marco del Día de Muertos, la alcaldía preparó diversas actividades culturales y recreativas en donde destaca la colocación de una gran ofrenda floral dedicada a personalidades que han vivido o mantenido algún contacto con Coyoacán en la creación y producción de sus obras y que eligieron a esta demarcación para hacerla su hogar.

Día de Muertos en Coyoacán, Foto: Especial

Se montó una ofrenda que recuerda el espíritu de artistas emblemáticos de la demarcación, los máximos exponentes de la pintura, las letras, las artes visuales y el cine, quienes decidieron vivir en Coyoacán: Juan Rulfo, Emilio “El Indio” Fernández, Dolores del Río, Salvador Elizondo, Francisco Sosa, Gabriel Figueroa, Joy Laville, Jorge Ibargüengoitia, Manuel Álvarez Bravo, Aurora Reyes, Gabriel García Márquez, Salvador Novo, Vicente Rojo, David Alfaro Siqueiros, Juan O’Gorman, José Clemente Orozco, los hermanos Casasola, Luis Cardoza y Aragón, Carlos Pellicer, Frida Kahlo y Diego Rivera son el emblema de la vida creativa que ha florecido en sus calles, plazas y barrios.

Cabe destacar que Coyoacán celebra 500 años como ayuntamiento, por lo que esta ofrenda invita a conmemorar su legado más importante: sus artistas. Asimismo, la ofrenda que medirá 16 metros de largo, convoca a reflexionar acerca de este núcleo cultural de nuestro país, uno de los más importantes y reconocido a nivel internacional. La directora general de Cultura, Hilda Trujillo, señaló que Coyoacán es una de las alcaldías con mayores tradiciones e infraestructura cultural, y el Día de Muertos es una de sus conmemoraciones más arraigadas.

Además, la alcaldía realizará otras actividades como una ofrenda de muertos propuesta por artistas jóvenes que se instalará en el interior del Antiguo Palacio del Ayuntamiento de Coyoacán, también conocido como Palacio de Cortés, en donde se ofrecerán conciertos de arpa, saxofón y violín en el pórtico de este edificio.

Fuente: Tribuna