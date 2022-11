Ernestina Godoy afirma que no hay impunidad en delitos contra mujeres en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que en la capital todos los crímenes en contra de mujeres son castigados por lo que no existe impunidad y garantizó que las autoridades están atentas ante delitos de este tipo, "A quienes se atreven a cometer delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes en la capital del país, sepan que no hay crimen sin castigo, pues las autoridades están presentes en todas las alcaldías y no hay cabida para la impunidad", reiteró al encabezar la jornada "La Fiscal en tu Alcaldía te atiende", en el pueblo de San Antonio Tecomitl, en Milpa Alta.

En ese marco, la funcionaria capitalina habló sobre el feminicidio de una mujer de 60 años, cuyo cuerpo se encontró enterrado en el patio de su domicilio en esta demarcación, esto después de tres meses de que se reportara su desaparición. Por este motivo, se cumplimentó una orden de aprehensión contra su pareja sentimental, quien ahora está imputado por estos hechos. Ante ello, Godoy Ramos enfatizó que se seguirá el proceso hasta lograr una sentencia.

"Trabajamos porque lo que nos interesa a todos es poder vivir en paz, en armonía y por eso venimos a las plazas, porque también quiero siempre estar cerca de ustedes", apuntó.

Ernestina Godoy Ramos, Foto: Especial

Durante su discurso dejó claro que no hay crímenes sin castigo y que los elementos de seguridad de la capital y de las 16 alcaldías trabajan. Asimismo, mencionó que el compromiso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) es que ninguna mujer se sienta sola, por lo que la presente administración se caracteriza por contar con una gran coordinación en todos los niveles de gobierno, desde el local hasta el federal.

Además, recordó que cada agencia del Ministerio Público cuenta con un Teléfono Rojo disponible las 24 horas del día, el cual es operado por la Unidad de Asuntos Internos, así como la denuncia digital y el programa “Jóvenes por la Justicia”, integrado por personal de reciente ingreso que brinda orientación permanente a los usuarios en las agencias ministeriales.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía que sea víctima de un delito, asistir a las agencias del Ministerio Público a denunciar, pues con la información proporcionada también se puede hacer un pulso respecto a la situación de seguridad que viven algunas zonas, por lo que les solicitó a las y los capitalinos que tengan confianza en la institución.

Fuente: Tribuna