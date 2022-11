AMLO, jubiloso por el regreso de Donald Trump a Twitter: "Tiene derecho de expresarse"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que si bien con comparte las posturas del expresidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, el votó para que su cuenta de Twitter fuera reactivada. El mandatario mexicano aseguró que este tiene derecho de "expresarse".

En la 'mañanera' de este 21 de noviembre, López Obrador recordó que en su momento se manifestó en contra de la cancelación de las cuentas de redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) de Donald Trump tras incitar al odio por la toma del Capitolio de Estados Unidos en enero del 2021, luego de que su oponente, Joe Biden, ganara las elecciones presidenciales. Este día, aseguró que el exmandatario tiene derecho a expresarse.

AMLO votó para que Donald Trump volviera a Twitter. Foto: Internet

Voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al presidente Trump porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse", expresó el presidente de México.

En esta misma intervención, AMLO dijo que "no aceptaba ese comportamiento de las empresas de comunicación, porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo, que ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y quién no, o qué información sí debía de transmitirse y qué información no, como los grandes jueces, el supremo tribunal de la censura y la inquisición en materia informativa".

Finalmente, López Obrador arremetió contra los cuestionamientos hacia su actuar por parte de periodistas y medios de comunicación, y celebró que Trump pueda volver a expresarse en la red social que ahora es propiedad de Elon Musk. AMLO volvió a reiterar que la relación entre el Gobierno de México y el de EU es buena, y que no se peleará ni con el empresario, ni con el actual jefe de Estado.

Yo no voy a pelearme con el presidente Trump ni con el presidente Biden, llevamos muy buena relación. Cómo voy a pelearme con el presidente Biden si México es primer socio comercial de Estados Unidos. Cómo me voy a pelear con el presidente de EU si México es el país con más posibilidades de inversión", dijo el presidente.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina