¿Aplica el programa de parquímetros en un día feriado? esto dicen las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 21 de noviembre está considerado como un día festivo oficial para las autoridades tanto del Gobierno Federal como para el de la Ciudad de México, es así que muchos operativos, cuyas funciones se omiten en fin de semana, también se dejan de aplicar, es el caso de los parquímetros. En ese sentido, se destacó que estos dispositivos no funcionarán durante este día. Sin embargo, ahora se explica sobre el funcionamiento.

La empresa EcoParq, encargada de la operación de los famosos parquímetros ya se posicionó al respecto y aseguró que, por ser un día de descanso obligatorio, el servicio se suspendería este 21 de noviembre. Por esta razón, los capitalinos quienes transiten en automóvil por la Ciudad podrán ahorrar un poco si deciden estacionarse en las calles para dar un paseo. Sin embargo, a partir del martes 22 de noviembre, el servicio operará con normalidad, en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Cabe señalar que los habitantes de la Ciudad de México pueden obtener el Permiso Renovable para Residentes, el cual está dirigido a personas que habitan en zona de parquímetros y no tienen un espacio de estacionamiento dentro de su inmueble. Este documento solo lo pueden tramitar las personas que hayan emplacado su automóvil en la CDMX, que estén al corriente con el pago de tenencia; no tengan multas de tránsito y solo se otorga un permiso por vivienda (no por persona).

Parquímetros en la CDMX, Foto: Especial

Con este permiso, los automovilistas de la Ciudad de México pueden estacionar su vehículo todos los días, las 24 horas del día, durante dos años. En ese sentido y para evitar sanciones, los beneficiarios deben colocar en su parabrisas un distintivo otorgado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Para tramitar este permiso se requiere contar con tu cuenta Llave CDMX, ingresar la placa de tu vehículo, proporcionar los siguientes documentos digitalizados: (Identificación oficial vigente, Comprobante de domicilio, Comprobante de propiedad que acredite que el inmueble no cuenta con lugar de estacionamiento, Tarjeta de circulación del vehículo). Este trámite no aplica para habitantes de zonas que no requieran el pago de parquímetro para estacionarse, vehículos con placas foráneas o con placas de la capital que tengan adeudos o sanciones pendientes y vehículos de transporte público colectivo.

Fuente: Tribuna