Es puente y el Metro de la CDMX no falla; registran retrasos en líneas y humo en trenes

Ciudad de México.- Este 21 de noviembre es fin de un puente largo y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México ofrece un horario de día festivo, es decir, de las 07:00 a las 24:00 horas. Sin embargo y a pesar de que la afluencia es muy inferior a lo acostumbrado durante un lunes en la Ciudad de México, usuarios han reportado fallas en al menos 7 de las 11 líneas en funcionamiento.

Esto comenzó en la Línea 9, donde se reportó un incidente en la estación Pantitlán, esto después de que de uno de los trenes salía humo por lo que el servicio sufrió un retraso. En esta misma Línea los usuarios del Metro CDMX señalaron el lento avance en varias estaciones que causa aglomeraciones, principalmente en estaciones como Puebla. En ese marco los atrasos en el avance de la línea que va en Tacubaya en Pantitlán se continúan reportando

También se reportó dosificación de pasajeros en la terminal Pantitlán. En ese marco las autoridades del Metro aseguraron que la medida se tomó por la seguridad de los usuarios, ¿pero estos no dudaron en responder “Porqué en el metro Pantitlán en dirección a Tacubaya cierran la reja y nos retienen en el pasillo casi por 10 minutos? es un riesgo, sí hay sismo y después la reja ya no se puede abrir, ¿qué pasaría, otra tragedia?”, señaló una pasajera en redes sociales.

Por otro lado, en la Línea A también hubo avance lento, según reportes de usuarios del Metro CDMX, el convoy tardaba en pasar hasta 10 minutos en cada estación. En otro marco, pasajeros del servicio emergente en la Línea 1 reportan atrasos en el arribo de unidades, principalmente en Balderas, “Qué pasa con el servicio a Balderas, no pasa ningún camión de apoyo en San Lázaro llevamos 15 minutos esperando”, se denunció en redes.

Esta situación desató las críticas de los capitalinos, quienes no podían creer que en día festivo el servicio no funcionara de manera correcta, incluso cuando los usuarios son muy pocos, “Manden un tren vacío a estación puebla, no mamen, el andén hasta la madre y el tren ya viene lleno, ni en día festivo la arman ustedes”, sentenciaron a través de redes sociales. Ante esta situación, las autoridades del Metro no han emitido alguna posición.

Fuente: Tribuna