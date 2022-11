AMLO celebra 'paradón' de Memo Ochoa: Felicita a la Selección Mexicana por empate con Polonia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes, la Selección Mexicana tuvo su debut en el Mundial de Qatar 2022, donde se enfrentó a Polonia en el Estadio 974, en Ras Abu Aboud, Doha. Si bien el Tri Nacional no logró anotar goles en su primer partido, hubo momentos memorables, como lo fue la parada del arquero Memo Ochoa al penal de Robert Lewandowski. Esta acción fue celebrada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de sus redes sociales, el mandatario mexicano compartió una foto de él mirando el partido de México contra Polonia en su computadora; con esta agregó un mensaje en el que felicitó a la Selección comandada por Gerardo 'Tata' Martino y su punto obtenido pese a no anotar gol en el partido contra Polonia. Asimismo, agregó que la "gran diferencia" fue el portero mexicano, Guillermo Ochoa, quien suma una Copa del Mundo más.

Felicidades a la Selección Mexicana por alcanzar un punto obteniendo el empate. La diferencia, obviamente, se llama Memo Ochoa", escribió López Obrador en su cuenta oficial de Twitter.

AMLO felicita a la Selección Mexicana pese a empate con Polonia en Qatar 2022. Foto: Twitter

Cabe señalar que en su conferencia de prensa matutina de este martes, antes de que arrancara el partido de México contra Polonia, el presidente López Obrador le deseó buena suerte a la Selección Nacional. Señaló que horas antes, Argentina, uno de los partidos favoritos para ganar la Copa del Mundo y que estaban en su Grupo (C), había perdido contra Arabia Saudita, por lo que había oportunidad para ganar o avanzar más en el Mundial de Qatar.

Si bien la escuadra nacional no metió puntos este martes en su debut en Qatar 2022, el partido 'se salvó' por una jugada de Memo Ochoa, quien paró un penalti marcado a favor de Polonia. Este fue tirado por la estrella del FC Barcelona, Robert Lewandowski, quien no había fallado un tiro de este tipo antes; no obstante el arquero mexicano logró evitar que Polonia metiera un punto. Ahora, el Tricolor tendrá que prepararse para enfrentar a Argentina, el próximo sábado. ¿Crees que ganen?

