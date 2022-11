AMLO se burla y asegura que en marcha de 'defensa' del INE hubo mucho robo de carteras

Colima, México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles efectuada desde el estado de Colima, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de la movilización del pasado 13 de noviembre, la cual se denominó "marcha en 'defensa' del INE". Declaró que en dicho evento hubo mucho "robo de carteras".

En la 'mañanera' de este 23 de noviembre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, AMLO volvió a criticar la marcha del pasado domingo 13 de este mes, en la que miles de mexicanos se reunieron para protestar contra la Reforma Electoral que él está promoviendo. Señaló que muchos de los que estuvieron presentes son opositores del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y que "deberían" hacer una lista de estas personalidades para exhibirles, pues reportaron mucho "robo de carteras". Este último comentario lo hizo con tono de burla.

Qué autoridad moral tienen, qué autoridad política, hagan la lista de los principales asistentes a la marcha, o desfile, o como le llamen, me refiero a la que hicieron nuestros opositores, dónde viven y quiénes eran, la mayoría vive en zonas residenciales", dijo este miércoles López Obrador en su conferencia presidencial.

El reporte que me dieron de ese día es que hubo muchísimo robo de carteras, no se enojen", agregó en tono de burla.

Luego de esta declaración, el presidente de México respondió a los cuestionamientos sobre la marcha que encabezará el próximo domingo 27 de noviembre en la capital mexicana (CDMX), donde también dará su informe por cuatro años de Gobierno. Aseguró que no quiere que vaya gente a la fuerza, y que todas las personas llegarán por su propio pie. Cabe recordar que esta movilización arrancará del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo del Centro Histórico.

¿Entonces cómo no vamos a celebrarlo? Dice, es que no va a hacer marcha es un desfile, pues llámenle como le llamen, el caso es que vamos a estar todos. 'Es que van a haber acarreados’, pues no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su propia voluntad”, dijo.