Propaganda de AMLO en el Metro de la CDMX; Partidos exigen su retiro e información

Ciudad de México.- Surgió toda una polémica después de que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se llenaran de propaganda política en la que aparece la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y se solicita a la población asistir a la marcha que convocó el propio mandatario para el próximo 27 de noviembre, la cual fue una respuesta a la movilización organizada por civiles para defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

Cientos de usuarios de este sistema de transporte capitalino denunciaron la presencia de carteles con la figura de López Obrador y cuestionaron las razones de que la imagen del presidente se utilizara como un medio de propaganda. Incluso, preguntaron sobre la legalidad de estas acciones. Sin duda alguna esto causó molestia entre los habitantes de la Ciudad de México, por lo que rápidamente el tema llegó a oídos del Congreso de la Ciudad de México.

Es por ello que el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó este miércoles al director del STC Metro, Guillermo Calderón, retirar la propaganda de Morena, partido del mandatario, para la marcha del domingo. Además, solicitó información sobre la identidad de las personas detrás de la propaganda que circula en los vagones Metro, ya que ello, incurría en un delito electoral por una posible promoción personalizada innecesaria.

Propaganda de AMLO en el Metro, Foto: Especial

Al mismo tiempo señalaron que, la gente no quiere ver a López Obrador en sus viajes por el Metro, los usuarios demandan mejores servicios de transporte, que no se detenga cada cinco minutos y que no se quemen los trenes. En este contexto, la fracción parlamentaria del partido solicitará información explícita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, sobre el monto cobrado, quién contrató y bajo qué estipulación de prestación de servicios se realiza esta publicidad.

Además, agregaron que “mientras el Metro se cae a pedazos por falta de mantenimiento, ahora por medio de los contratos de la industria del ‘cash’, este medio de transporte se vuelve otro elemento propagandístico para fines partidistas”. Finalmente, se recordó que el presidente ha empeñado su palabra para reabrir la Línea 12 desde hace meses, pero no ha sucedido.

