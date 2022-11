Suenan las campanas en la 4T: Claudia Sheinbaum anuncia próxima boda y asegura será discreta

Ciudad de México.- El ámbito político de México ha comenzado a perfilar a sus posibles candidatos para las elecciones presidenciales del 2024, evento para el que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya tiene a sus posibles aspirantes a los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha denominado ‘corcholatas’ entre las que figura la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum quien recientemente dio una sorpresa más.

Además de haber confirmado sus aspiraciones presidenciales en semanas anteriores, fue este miércoles 23 de noviembre que a través de una entrevista concedida para el espacio radiofónico de la conductora Martha Debayle, la mandataria capitalina adelantó que tiene planes de boda con su actual pareja, Jesús María Tarriba quien es además doctor en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Foto: Captura de pantalla

De manera presencial desde la cabina de W Radio, espacio de Televisa, la mandataria capitalina no solo abordó temas relacionados con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador de cara a la marcha del próximo 27 de noviembre, el informe del mandatario federal y hasta programa sociales de la urbe, sino que en exclusiva habló de su relación con el antes mencionado y a quien cada vez más se le ve en eventos públicos dándole su apoyo.

Sheinbaum Pardo le contó a la conductora cómo fue que ambos iniciaron su relación pues ella en ocasiones anteriores había remarcado que ambos eran compañeros en la Universidad y en los tiempos de estudio ya habían tenido una relación pero por diversas circunstancias se separaron. Años después se volvieron a encontrar a través de la plataforma Facebook y ahora planean llegar al altar.

"Estudiamos juntos física, fuimos novios por año y medio y después yo me case. Nos separamos y como un año después en Facebook empezó la conversación. Él vivía en España (…) y cuando nos encontramos en Facebook él estaba divorciado, ya no trabajaba allá y me dijo 'te voy a ver a México' y llevamos ya seis años juntos".