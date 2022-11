Exhiben a elementos de seguridad privada del AICM por abrir maletas y robar pertenencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido que hacer un viaje que, dependiendo la distancia que implique, podría requerir de un vuelo, motivo por el cual los pasajeros acuden a las instalaciones aeroportuarias y se apegan a los protocolos de seguridad, tales como no viajar con ciertos objetos sin documentar o bien, respetar las horas de llegada previa al despegue; no obstante, dentro de estos inmuebles también se han registrado crímenes, incluso delante de los mismos pasajeros in que claro, ellos lo noten.

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció que agentes de seguridad privada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), aprovechan el momento en que, previo a llegar a la sala de abordaje, se hace revisión de las bolsas o maletas que los pasajeros llevan consigo y las cuales, están permitidas para llevar en cabina, es decir, el denominado 'Carry on'.

Imagen: ilustrativa

Al momento de pasar por las bandas de seguridad, los pasajeros están obligados a colocar pertenencias en las bandejas que serán examinadas con apoyo de rayos X, acción que también sucede con las bolsas o maletas de dimensiones que son permitidas para llevar consigo. De manera sutil, los agentes de seguridad privada que laboran en el aeropuerto capitalino, al notar objetos de valor los toman sin que el evento sea notado por los mismos pasajeros, en especial porque a la par que las maletas están en este proceso de revisión, los usuarios se colocan en los detectores de metal donde otro agente también hace la respectiva revisión.

Este evento argumentó el comunicador, ha disminuido luego que la Secretaría de Marina (Semar), se encargara de la seguridad del inmueble; no obstante, los casos no se han reducido a cero ya que incluso, al momento de llevar las maletas, específicamente las documentadas, a la zona donde usualmente viajan, otros encargados de este paso también las abren y, sn mirarlas directamente, comienzan a esculcar con el objetivo de hallar objetos de valor.

Imagen: ilustrativa

Este tipo de delitos no suelen ser denunciados por los pasajeros ya que desconocen el momento exacto en que se cometió el robo; sin embargo, al ser una de las zonas con mayor vigilancia, la mayoría de los agentes señalados por estos crímenes son despedidos del inmueble y puestos a disposición de las empresas encargadas de este servicio quienes proceden con base al protocolo, lo que básicamente solo representa que sean despedidos mas no procesados.

Fuente: Tribuna, Ciro Gomez Leyva