Exigen justicia para Esmeralda Y Sofía; Padres entran a la Cámara de Diputados de la CDMX

Ciudad de México.- Las exigencias de justicia por la muerte de Sofía y Esmeralda, las jóvenes que se dirigían al concierto de Zoé y cayeron en una alcantarilla sin tapa en Iztacalco, continúan y ahora los padres de estas mujeres emprendieron una movilización desde la zona del accidente hasta la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, lugar donde hicieron un mitin. Después de unos minutos lograron entrar al recinto legislativo.

En ese sentido, la madre realizó un discurso a las afueras del recinto de Donceles y no dudó en exigir justicia, además de una investigación por parte de las autoridades capitalinas, pues denunció que no es posible que las personas se tengan que cuidar de todo y que no es posible que “por la negligencia de quienes no hicieron su trabajo hoy tengamos que estar padeciendo esto, exigimos se nos haga justicia”, dijo la mujer al borde de las lagrimas y con la voz entre cortada.

“Exigimos justicia por Sofía, por Esmeralda y por todas aquellas que quedaron sin una voz. Nadie merece como padre estar en la situación en la que estoy”, denunció.

Exigen justicia en la Cámara de Diputados, Foto: Especial

Después de este discurso, los padres de las mujeres fallecidas lograron entrar al Pleno de la Cámara de Diputados para dialogar con los legisladores, a quienes les solicitaron apoyo, por lo que establecieron comunicación con los integrantes de la Comisión de Atención a Víctimas. Hasta el momento no se ha proporcionado más información sobre lo planteado por los manifestantes a los diputados capitalinos.

Cabe señalar que hace una semana Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ordenó a la Contraloría General capitalina que investigue si hubo alguna omisión o negligencia interna en el robo de la tapa de la alcantarilla, luego de la muerte de las hermanas Esmeralda y Sofía tras caer en ella en una calle sin iluminación en Viaducto Río de la Piedad, alcaldía Iztacalco

Las mujeres murieron cuando subieron a un puente peatonal que las acercaría al Palacio de los Deportes. Sin embargo, una de ellas cayó en una alcantarilla sin tapa, por lo que su acompañante la intentó socorrer pero también cayó. Ambas murieron tras caer en este sitio. Un día después, el vocalista de Zoé, León Larregui, decidió dedicar el concierto de la agrupación a estas dos jóvenes.

Fuente: Tribuna