Anuncian el final de la campaña de vacunación contra Covid-19 en Ciudad de México

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) informó que el 28, 29 y 30 de noviembre, serán los últimos días de la Campaña Nacional de Vacunación contra Covid-19 en la capital. Asimismo, subrayó que en estos días serán vacunados únicamente los niños de cinco a 11 años, quienes recibirán la segunda dosis del biológico de Pfizer.

En ese marco, de acuerdo con lo estipulado por las autoridades sanitarias, para que un menor reciba la segunda dosis tuvieron que haber transcurrido los 21 días que se marca como mínimo para poder concluir con el esquema. Por lo anterior, los menores que recibieron su primera dosis el pasado 7 de noviembre podrán acudir este lunes a alguno de los 230 Centros de Salud de la capital.

Mientras que los que recibieron el biológico el 8 de noviembre, tendrán que asistir el martes 29 y el resto el próximo miércoles. El horario de aplicación será de las 08:30 a las 15:00 horas y tendrán que presentar su comprobante de primera dosis, así como acudir en compañía de un adulto, quien será el responsable del menor durante la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en la capital del país.

Vacunación a menores en la CDMX, Foto: Especial

En estas fechas también se instalarán módulos regionales en 46 municipios mexiquenses en donde se aplicará primera o segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 a menores de cinco a 11 años que aún no se han vacunado o no han completado su esquema. Autoridades de los Gobiernos de México y del Estado de México explicaron que los pequeños de cinco a 11 años podrán vacunarse en cualquiera de los módulos sin importar su municipio de residencia.

Las autoridades reiteraron que la vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos y, en la medida de lo posible, tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados y, en caso de estar en algún tratamiento, tomar puntualmente sus medicamentos. Agregaron que, a través de la Secretaría de Educación del Estado de México, se propiciarán todas las condiciones y alternativas para que los menores de edad asistan a ser vacunados, permitiendo que no se vean afectados en su desempeño escolar.

Fuente: Tribuna