AMLO, con esperanza en la Selección Mexicana: "Esto no se acaba hasta que se acaba"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el partido del pasado sábado de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol Qatar 2022, donde el Tri nacional perdió 2-0 ante la escuadra de Argentina.

AMLO comparte foto de él viendo el partido México vs Polonia. Foto: Twitter

En la 'mañanera' de este 28 de noviembre, el presidente López Obrador dejó en claro que él mantiene esperanza en la Selección Mexicana, equipo que se mantiene hasta abajo del Grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022; esto lo confirmó al enviarle palabras de aliento a los jugadores comandados por Gerardo 'Tata' Martino, quienes volverán a jugar el próximo miércoles contra Arabia Saudita.

Decirles a nuestros representantes de la Selección Mexicana de futbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba. Que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse. ¡Ánimo!”, expresó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano en su tradicional conferencia matutina.

México, en peligro de eliminación del Mundial Qatar 2022

El pasado sábado 26 de noviembre, todo la nación se paralizó para ver el encuentro entre México y Argentina, el cual habría hecho una gran diferencia en los resultados de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo. Gran parte de la población tenía fe en que el Tri podría ganar, ya que el equipo de Lionel Messi perdió contra Arabia Saudita, equipo considerado el 'débil' del Grupo C. No obstante, dos goles demostraron que la Selección Argentina no pretende perder este Mundial.

Si bien México aún no es eliminado de la Copa del Mundo, se jugará su pase a octavos de final el próximo miércoles, cuando se vea las caras ante su similar de Arabia Saudita.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'