AMLO arremete contra legisladores por bloquear Reforma Electoral; prepara su 'Plan B'

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra los legisladores de la oposición por bloquear la Reforma Electoral que el Gobierno Federal ha impulsado; asumió que esta no pasará en el Congreso, por lo que ya prepara su 'Plan B'.

En la 'mañanera' de este 29 de noviembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que ya es "políticamente un hecho", que la reforma constitucional en materia electoral que él ha impulsado será rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados, razón por la que arremetió contra los legisladores, señalando que quieren "seguir entregando muchísimo dinero a partidos políticos".

El bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniéndose a plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo, eso es lo que ya resolvieron: 'El INE no se toca'", señaló el presidente de México en su conferencia matutina.

En esta misma intervención, López Obrador dijo que "lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la constitucional, sino una Reforma Electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Detalló que este llamado 'Plan B', será enviado en los próximos días, y buscará que el Congreso lo apruebe antes de que termine este 2023.

[Quiero que se apruebe] este año, yo quiero que antes de que termine el periodo se vote, y como es una reforma legal no se necesitan dos terceras partes de los votos", dijo el mandatario mexicano. "No se viola la Constitución, porque además es muy probable que van a acudir a la Suprema Corte y la corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en caso de aprobarse, la ley que voy a presentar. Lo tengo bien analizado", agregó.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa 'mañanera'