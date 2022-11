'Mañanera' de AMLO: Hay incremento de casos de Covid-19 en México, informa López-Gatell

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, informó que con la llegada de los frentes fríos y cambios de temperatura, se ha reportado un incremento de los casos de Covid-19 en México, pero que estos no han sido acelerados, hasta ahora.

En la 'mañanera' de este 29 de noviembre, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, López-Gatell detalló que el incremento de contagios por coronavirus en la República Mexicana ha sido registrado en las últimas cinco semanas (es decir, desde la semana epidemiológica número 43), no obstante, este aumento no sería acelerado, por lo que no representaría una situación de emergencia.

En la imagen, el subsecretario Hugo López-Gatell en la 'mañanera' de AMLO. Foto: Gobierno de México

En nuestro país, como alertamos desde el verano, después de un periodo de descenso podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios y esta es la situación que estamos presentando [...] Aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de caso y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo", informó el subsecretario de Salud Federal.

"Afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es importante tenerlo presente", agregó el también llamado 'zar del Covid-19' en México. Luego de presentar estos datos, el subsecretario López-Gatell informó que, en lo referente la ocupación hospitalaria de camas generales para atención de Covid-19, este se ubica en 4 por ciento.

Por otra parte, la ocupación hospitalaria para personas en situación crítica que requieren ventilador mecánico, la cifra es de apenas uno por ciento. El último informe sobre coronavirus en México, compartido por la Secretaría de Salud, se detalla que el país suma siete millones 125 mil 98 casos y 330 mil 495 muertes por el virus; al momento, Ómicron es la variante que más predomina en la nación.

