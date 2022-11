Reforma Electoral: AMLO lanza polémica crítica a Lorenzo Córdova, presidente del INE; "da pena", dice

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe de Estado de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra Lorenzo Córdova Vianello, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se revelara que este, supuestamente, "ocultó" los resultados de una encuesta que muestran que los mexicanos están de acuerdo con varios puntos de la Reforma Electoral.

En la 'mañanera' de este jueves 03 de noviembre del 2022, el mandatario AMLO arremetió contra Lorenzo Córdova, luego de que El País publicara que gran parte de la población mexicana apoya varias de las propuestas del López Obrador en materia de Reforma Electoral. Supuestamente, el consejero presidente del INE ocultó estos datos, recaudados vía encuesta telefónica, por lo que el jefe del Ejecutivo Federal mexicano dijo que "daba pena ajena".

AMLO critica a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. Foto: Internet

Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Sí, dos. Una, creo a principios de año, y otra en septiembre. Y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses pero que ya las cosas han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la Reforma Electoral", expresó AMLO en su conferencia de prensa.