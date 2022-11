Marcelo Ebrard se reúne con mujeres en la CDMX y lo encaminan a la presidencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, acudió a un encuentro de mujeres en Coapa, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, donde fue recibido entre gritos de “¡Presidente, Presidente!”, además de consignas como "Marcelo Si, Marcelo Si" y "Presidente, Presidente". Así que, acompañado con música de huapango, el funcionario lució sonriente e inició su participación en el evento Mujeres por una Ciudad Igualitaria.

El Canciller Marcelo Ebrard se reunió con un grupo de mujeres en Coapa en lo que podría significar el arranque en la Ciudad de México de su campaña a la candidatura presidencial por Morena, aunque él lo negó debido a la reglamentación electoral. "¡Este pueblo ya despertó, somos libres y vamos a elegir a quienes nosotros queramos, nadie nos va a imponer a nadie, somos libres!", aseguró en su mensaje ante más de mil 500 mujeres en un salón de eventos de Coapa, sin pancartas ni banderas, y donde hubo apenas algunos gritos de "¡Se ve, se siente, Marcelo Presidente!".

"Es un reencuentro, yo no había estado en la Ciudad, es un reencuentro con muchas compañeras", insistió.

Marcelo Ebrard en reunión con mujeres de la CDMX, Foto: Especial

El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que en 2023 viajará a Estados Unidos, Europa y Asia con alcaldes de toda filiación política para promover los destinos turísticos, culturales y de inversión. En la inauguración del Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, dijo que es prioritario para la Secretaría de Relaciones Exteriores acompañar, reforzar y complementar la agenda de los municipios y apoyarlos en sus tareas de promoción económica y de atracción de inversiones para beneficio de sus localidades. Ante más de 300 funcionarios, resaltó que “2023 va a ser clave: se está acelerando la relocalización de empresas y de inversiones y tenemos una gran oportunidad de ir a tocar puertas”.

El canciller resaltó que la fuerza viene de la gente y nadie impondrá personas, pues hizo alusión a las llamadas corcholatas “Eso es lo que nos da fuerza la fuerza, viene de ahí no del dinero, ni de las estructuras, no de los acarreos, no de que te digan que tienes que hacer, no este pueblo ya despertó, somos libres y vamos a elegir a quien nosotros queramos, nadie nos va a imponer a nadie, somos libres, sostuvo. Llamó a las mujeres a reunirse de nueva cuenta el próximo mes de diciembre, pero con la solicitud de que cada una invite a diez más y así organizarse con mayor fuerza en la Ciudad de México y el país.

Fuente: Tribuna