Casos de perros 'paseando' con restos humanos en México "seguramente" se investigan: AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 07 de noviembre, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre los casos que se han presentado en diferentes puntos de México, en los que se han visto a perros 'paseando' con restos humanos. El mandatario dijo que estos "seguramente" ya son investigados.

En la 'mañanera' de este lunes, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que los hechos en los que se han visto a caninos paseando con restos humanos, en Zacatecas y en Guanajuato, ya son investigados "seguramente", no obstante, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no ha presentado detalles en las conferencias presidenciales debido a que no quiere ser como esas revistas de nota roja.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Perro pasea cráneo humano en Zacatecas. Foto: Facebook

Seguramente están investigando sobre los casos, estos y ya van a informar [la SSPC]. A veces no queremos dar mucha información de este tipo porque no queremos parecer 'Alarma' (revista de nota roja), pero si ustedes lo piden, sí, todo [se presenta]", expresó López Obrador en su conferencia matutina de este lunes.

Cabe recordar que hace unos días, en el estado de Zacatecas, un canino fue captado en video paseando con un cráneo humano, el cual fue abandonado junto a un 'narcomensaje'. Días después, otro perro fue captado con restos humanos, los cuales sacó de una fosa clandestina en Irapuato. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), tanto de Zacatecas como de Guanajuato, informó que abrió carpetas de investigación por estos eventos.

Ahí tiene que tomarse en cuenta, cuando dicen redes sociales, no crean que es todo el pueblo, eh", agregó el presidente de México por estas noticias.

Fuente: Tribuna