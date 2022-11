CDMX: De esta manera puedes solicitar un comedor popular para tu comunidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Programa de Comedores Populares para el Bienestar otorga raciones de comida caliente a personas que viven y/o transitan en Unidades Territoriales de muy bajo, bajo y medio índice de Desarrollo Social, a través de comedores operados por Grupos Solidarios (Comité de Administración) a un costo de 11.00 pesos.

Tiene el objetivo de contribuir al acceso a la alimentación, a través del apoyo a 102 Comedores Populares para el Bienestar, manejados por aproximadamente 306 facilitadores integrados en Comités de grupos solidarios bajo un enfoque de economía social, para entregar aproximadamente 5,800,000 apoyos alimenticios(raciones) de comida caliente nutritiva y saludable a aproximadamente 100,000 personas usuarias (fijas y flotantes) al mes, que habitan y/o transitan en Unidades Territoriales con Índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo y medio.

Para solicitar a las autoridades, se debe ser habitante de la Ciudad de México, que resida en unidades territoriales con índice de Desarrollo Social muy bajo, bajo y medio, que tenga 18 años o más y cuente con disponibilidad de tiempo para organizar y operar el Comedor Popular. El interesado debe acudir al área de atención ciudadana y presenta la solicitud de incorporación al programa. Después un servidor público visita y evalúa el lugar propuesto para la Instalación del comedor, y de ser procedente indica al ciudadano los requisitos que deberá cumplir. Ya que cumplas con los requisitos presenta tu propuesta ante el Comité Evaluador, quien determina la procedencia de dicha propuesta. Una vez instalado el Comedor Popular puedes proceder a la operación de este.

Requisitos:

1. Documentos de identificación oficial

2. Comprobantes de domicilio

3. Del propietario del inmueble: Escritura Pública a nombre del o los dueños, Testamento, Cesión de Derechos y/o Contrato de Compra-Venta pasados ante la fe de Notario Público de la Ciudad de México, en su caso la sentencia judicial que resuelva favorablemente la adjudicación del espacio del inmueble o local objeto de la instalación; en el mismo sentido, la respectiva sentencia judicial en todos los casos de controversia (divorcio, intestado, otros) (BIENES COMUNALES)

4. De quien detenta la posesión del inmueble: Contrato de Comodato, y/o contrato de arrendamientos vigentes, al menos por dos años y a nombre del interesado,. (en caso de que sea rentado el lugar)

5. Integrar un Grupo Solidario de tres a cinco personas, que asuman la función de Comité de Administración del Comedor Popular.

6. Los integrantes del Grupo Solidario que no cuenten con cobertura médica, deberán adherirse al programa de seguro popular u otro de su preferencia que les proporcione atención y asistencia médica.

7. Presentar el Proyecto para operar el comedor, según se establezca en la Ficha Técnica que para tal efecto señale la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, a través de la Dirección de Programas Comunitarios.

8. Cada integrante del grupo solidario deberá presentar una Carta por escrito debidamente firmada y/o en su caso con huella digital impresa en la que cada uno declare bajo protesta de decir verdad, que no son servidores públicos, ni en el ámbito local, ni en el ámbito federal, en ese mismo sentido, que no prestan sus servicios, ni tienen, ni desempeñan, empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Servicio Público, Partido, agrupación política, religiosa o sindicato alguno, debiendo manifestar también que no participan en un programa similar, sin importar que sea local o federal, al tiempo que deberán señalar en ese mismo escrito, que todos los datos e información proporcionada corresponden a la verdad.

