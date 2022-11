Maestros se manifiestan en la Cámara de Diputados para exigir un presupuesto justo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana trabajadores sindicalizados de diversas instituciones educativas de nivel medio y superior se manifestaron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en San Lázaro, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los académicos pertenecen a bachilleratos técnicos y planteles de educación pública adheridos a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).

En ese marco, el objetivo de la protesta es exigir a los legisladores una distribución equitativa del presupuesto de egresos de la federación en el sector educativo, lo que tendría como consecuencia condiciones salariales dignas para los integrantes de este gremio. Los trabajadores piden que el presupuesto de 440 millones de pesos de invierta en la dignificación de aulas, así como en una recategorización y homologación de sueldos y salarios.

Cabe señalar que los maestros precisaron que no se suspenderían las clases, por lo que los alumnos no tendrán problemas con sus programas de estudio. Sin embargo, también aseguraron que no se retirarán del recinto legislativo hasta lograr el diálogo y tener certeza de que se cumplirán sus demandas. Por otro lado, se debe mencionar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se mantienen desplegados en los accesos del sitio para garantizar el acceso de los legisladores a esta discusión del presupuesto del Gobierno Federal para el siguiente año. Sin embargo, los docentes se mantienen sobre la calle Emiliano Zapata.

La Cámara de Diputados acordó realizar su sesión con carácter de semipresencial, con lo que serán de 128 diputados los que acudan al recinto parlamentario para la discusión del dictamen del gasto del gobierno federal, el resto de los legisladores lo hará a través de la plataforma digital. Aunque los accesos permanecen cerrados y se espera que se sumen más manifestantes a la protesta en torno a la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) descartó una sede alterna para la discusión del Presupuesto de Egresos 2023.

Desde las 08:00 horas de este martes sindicalistas de diferentes entidades del país arribaron al recinto y comenzaron a desplegarse por las entradas; no obstante, cerca del mediodía los accesos fueron tomados y se interrumpió el tránsito vehicular, por lo que los empleados fueron desalojados. Entre las actividades que se vieron afectadas estuvo la comparecencia del titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo.

