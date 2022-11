AMLO hace polémica confesión sobre su economía y adelanta que pedirá pensión al Issste

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo una polémica declaración sobre su situación económica, la cual lo llevará a solicitar su pensión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En la 'mañanera' de este 09 de noviembre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que "no tiene dinero", razón por la que ahora va a solicitar su pensión ante el Issste; en esta misma intervención, señaló que aunque fue opositor la mayor parte de su carrera, no pudo hacer una fortuna, como muchos otros si lo hacen, y que de repente tienen "ranchos y caballos, cochinos y los puros".

Soy presidente y tengo que pensar en que voy a solicitar mi pensión del Issste, y ahí la voy llevando porque no tengo dinero", expresó el presidente de México en la conferencia presidencial de este miércoles.

Aunque fui opositor, pude acumular mucho dinero porque los opositores también tienen dinero, más los que se echaron a perder, de repente ranchos y caballos finos, después de venir de la lucha social, los puros, en carros último modelo y las casas donde viven”, puntualizó López Obrador en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Luego de estas declaraciones, AMLO aseguró que no está en contra de quienes tienen riqueza, sino en contra de los que la acumularon en base a la corrupción: "Una vez planteé que había que analizar dónde vivían mis políticos, sus casas, aquí en la Ciudad de México (CDMX), dónde viven, y ahí se ve, porque también existe la idea o existía la idea de que político pobre, pobre político, si no se tenía una casa había que adquirirla o rentarla en Las Lomas, las zonas más exclusivas, y que conste, porque luego piensan que estamos en contra de los ricos, no, estamos en contra de los corruptos, que es distinto", aseguró.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'