No te quedes con la duda: Aquí te puedes hacer pruebas VIH/SIDA gratis en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada primero de diciembre, el mundo no solo entra en el espíritu navideño, sino que además se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, enfermedad que no solo se transmite por la vía sexual y que, desafortunadamente, sigue cobrando vidas en todo el planeta, por lo que detectarla ayudará no solo a detener su propagación sino que además los pacientes tendrán la oportunidad de recibir le tratamiento adecuado para tener una mejor calidad de vida.

En México, la primera vez que se detectó la enfermedad fue en 1983 y desde entonces, diariamente se suman pacientes con este diagnóstico; tan solo en la actualidad se tiene un promedio de 55 nuevos contagios por día y de ahí es que se ha buscado incentivar la prevención respecto a la enfermedad y claro, difundir la información necesaria para evitar estigmatizar a aquellos que la portan.

Foto: ilustrativa

Cabe destacar que aquellos pacientes que fuero previamente diagnosticados con el virus de Inmunodeficiencia humana (VIH), generalmente comienzan con bajas en el organismo, lo que a la larga dará como resultado la presencia del Síndrome de Insuficiencia Adquirida (Sida). En caso de tener dudas respecto a si se cuenta con la enfermedad, las autoridades sanitarias cuentan con un tres pruebas diferentes, las cuales son:

Prueba de anticuerpos

Prueba de antígenos y anticuerpos

Prueba de ácido nucleico

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, sugiere que, en caso de tener dudas, se realice de manera preliminar una prueba rápida, la cual consistirá en tomar una muestra de secreción bucal y, tras una espera de 30 minutos, se obtendrá el resultado. Si el resultado es positivo, se procederá a realizar una prueba más para confirmar el diagnóstico, donde incluso se podrá recurrir a una prueba que involucre una toma de sangre que será analizada por personal de laboratorio. En la capital mexicana se han desplegado campañas donde se realizan estos test, tales como:

Wellness Center de AHF , ubicado en Avenida Darwin No. 31, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo; horario de 12:00 a 19:00 horas de lunes a viernes

, ubicado en Avenida Darwin No. 31, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo; horario de 12:00 a 19:00 horas de lunes a viernes Consultorio de Salud Sexual del INJUVE : Calzada México-Tacuba No. 235, alcaldía Miguel Hidalgo, horario de atención martes, jueves y viernes de 10:00 a 17:30 horas.

: Calzada México-Tacuba No. 235, alcaldía Miguel Hidalgo, horario de atención martes, jueves y viernes de 10:00 a 17:30 horas. Clínica Especializada Condesa , dirección calle Benjamín Hill No. 24, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc con horario de atención de 08:00 a 17 horas. Disponibilidad de 170 fichas por día.

, dirección calle Benjamín Hill No. 24, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc con horario de atención de 08:00 a 17 horas. Disponibilidad de 170 fichas por día. Clínica Iztapalapa, ubicada en la Calle Combate de Celeya sin número, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, Horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

Foto: Twitter

De acuerdo con estudios recientes, la diarrea es uno de los principales síntomas que podrían indicar que una persona, quien tuvo relaciones sexuales sin protección, podría estar infectada con VIH, además de otras aficiones de salud tales como fiebre, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, neumonía o herpes. En caso de tener dudas, se recomienda acudir al centro de salud más cercano y con ello, recibir atención adecuada.

Fuente: Tribuna