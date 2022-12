Emiten Alerta Migratoria contra Christian Von Roerich, vinculado al 'Cártel Inmobiliario'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el escándalo provocado por la orden de aprehensión en contra del diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roerich y ante el temor de que pueda escapar del país, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para evitar que el también excalcalde de Benito Juárez salga del país y evite ser detenido por las autoridades.

“Estas acciones derivan de una orden de aprehensión librada en su contra por la probable comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como el diverso de asociación delictuosa”, informó el INM.

En ese sentido, horas antes de esta decisión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) había solicitado la alerta migratoria, además de la emisión de una ficha roja por parte de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol) en México. En ese sentido, el legislador es señalado como un presunto involucrado en “Cártel Inmobiliario”, que consiste en una red de corrupción que operó durante las últimas tres administraciones en la alcaldía Benito Juárez.

El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó esta semana que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) logró una orden de aprehensión en contra del diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roerich, por su presunta participación en actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, mejor conocido como el Cártel Inmobiliario.

El funcionario capitalino afirmó que el legislador ya es buscado por agentes de la Policía de Investigación, pues el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, además de asociación delictuosa.

Pidió a la Ciudadanía denunciar y entablar comunicación con las autoridades en caso de tener información sobre la ubicación del legislador panista. Además, señaló que en la Ciudad de México no se debe realizar un juicio de procedencia debido a que los legisladores de la capital no cuentan con fuero constitucional, por lo que no tiene inmunidad procesal. Agregó que se abrió una nueva línea de investigación con ayuda de un exservidor ya procesado.

Fuente: Tribuna