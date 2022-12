AMLO pide a Bad Bunny que dé concierto en el Zócalo CDMX tras caos en el Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió al cantante puertorriqueño Bad Bunny que diera un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), esto como una forma de "reivindicación" por las personas que no pudieron disfrutar de su show en el Estadio Azteca el pasado fin de semana, donde se reportaron boletos clonados y supuestos fraudes por parte de Ticketmaster.

En la conferencia 'mañanera' de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO envió un mensaje al cantante de 'Titi Me Preguntó', en el que le pidió dar un concierto en la Plaza de la Constitución de la capital mexicana para todos los jóvenes que no pudieron ir al Estadio Azteca. Señaló que el Gobierno no podría pagarle, pero que se encargarían de la logística y monte del escenario.

AMLO pidió a Bad Bunny que se presentara en el Zócalo de la CDMX. Foto: Internet

Entonces, le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo, ojalá venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario, de las luces, claro, no tan espectaculares, porque vi cómo salió en el Azteca, volando en una palmera, pues eso sí no se puede acá", dijo el presidente López Obrador, quien ofreció una "tirolesa".

Esta invitación al cantante puertorriqueño la hizo el presidente de México luego de que el pasado viernes 9 de diciembre, miles de personas se quedaran afuera del Estadio Azteca por problemas con la empresa Ticketmaster, la cual, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sobrevendió el evento. AMLO señaló que ver a tantos jóvenes frustrados y tristes le generó "sentimientos", por lo que pide a Bad Bunny considerar dar un espectáculo sin costo en el Zócalo de la CDMX.

Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar [al concierto de Bad Bunny] porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que sí me produjo sentimientos y le he dado instrucciones al procurador del consumidor [Ricardo Sheffield] que actúe para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para pagar sus boletos y el excedente, pero no es suficiente", expresó el presidente de México.

El jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoce las labores activistas de Bad Bunny, por lo que le pidió considerara a los jóvenes que no cuentan con recursos para ir a sus eventos. Asimismo, señaló que él no fue responsable del caos que se desató en su evento hace unos día, sin embargo, aseguró que "podría hacer tiempo y presentarse" en el Zócalo como forma de consuelo. Finalmente, el presidente AMLO recordó que el cantante de Me Porto Bonito ha hecho labor junto a René, de Calle 13, y aseguró que es una "persona sensible".

Sería muy bueno que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo, y así se reivindica, pero no es culpa de él. [...] Él podría hacer un tiempo y contribuir. Lo estoy planteando porque no pierdo nada y es una gente sensible [...] es un fenómeno mundial", expresó López Obrador.

Por otra parte, López Obrador aseguró que Ticketmaster tendrá que devolver el dinero a los afectados en el evento de Bad Bunny, aunque reiteró que no es suficiente. El próximo lunes, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, presentara un informe sobre este caso, adelantó.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'