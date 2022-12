'Mañanera': AMLO instruye a SSPC revisar caso de Abner, pequeño muerto en Colegio Williams

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Rosa Icela Rodríguez, revisar todo lo relacionado con el caso de Abner, el niño de seis años que murió ahogado en instalaciones del Colegio Williams, en la Ciudad de México (CDMX).

Si bien por la muerte del niño Abner, ocurrida en noviembre pasado, ya hay dos detenidos, la maestra de natación, Ana María 'N', y el guardavidas, Alberto Alfonso 'N', el caso contra la institución aún no se resuelve, según informó una periodista en la 'mañanera' del presidente AMLO. Ante esto, el presidente instruyó a la titular de Seguridad Federal revisar el caso; no obstante, López Obrador señaló que las autoridades capitalinas han actuado con rectitud en este evento, y afirmó que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) es "ejemplar, integra, honesta y sensible".

Hasta ahora, hay dos detenidos por la muerte de Abner, niño ahogado en el Colegio Williams. Foto: Twitter

Le tenemos toda la confianza a Ernestina Godoy que es la fiscal, procuradora de justicia en la Ciudad de México y ellos lo ven. Ya cambiaron las cosas [...] Está bien que se hagan estos planteamientos porque todos tienen derecho a expresarse a manifestarse, a exigir justicia, pero las autoridades en general están actuando con rectitud [en el caso de Abner]. El caso de Ernestina Godoy es ejemplar, es una mujer integra, honesta, recta, sensible", declaró el mandatario mexicano este jueves.

Hay estos mecanismos de expresión, de libre manifestación de ideas, son audiencias públicas, están escuchando a todo el mundo, y también los servidores públicos", agregó.

Cabe mencionar que las familias, tanto de la víctima, el niño Abner, como de los hoy detenidos, lo que han solicitado es una reunión con la fiscal Ernestina Godoy a fin de presentar la pruebas correspondientes sobre esta tragedia, pues se señala que las detenciones serían un 'chivo expiatorio' para que el Colegio Williams no asuma su responsabilidad en esta tragedia. Al respecto, AMLO dijo que está seguro de que la titular de la FGJ-CDMX los escuchara, en tanto de Rosa Icela Rodríguez revisará el caso.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'.