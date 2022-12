Mayor alcance y cultura del descanso, los retos sobre las Vacaciones Dignas en México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Las llamadas Vacaciones Dignas ya son una realidad en México y deberán entrar en vigor a partir de enero de 2023, esto después de un largo recorrido que parecía no tendría un buen desenlace para la clase trabajadora. Sin embargo, lo que sigue es enfrentar varios retos que tienen que ver con cuestiones como la composición del mercado laboral hasta la cultura que hay en torno al descanso.

Estas barreras estructurales que deben romperse para tener un "final feliz", están meramente relacionadas con la naturaleza del mercado laboral, la gestión del talento y la concepción del descanso. Todo lo anterior porque no únicamente se trata de incrementar los días de descanso, sino hacer que funcione.

Los retos

La primera traba de esta reforma es su alcance, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) dice que hay 14.3 millones de personas en el país que tienen un empleo remunerado, pero no tienen vacaciones pagadas, es decir una de cada tres personas trabajadoras no tiene garantizado este derecho y por lo tanto no se beneficiarán de la reforma al laborar de manera informal.

Por otra parte, se encuentra la idea de descanso como tal, puesto a que a muchas personas les cuesta tomarse esos días al año, ya sea por presiones, por temor a ser considerados flojos o porque el concepto de que para ser productivos hay que descansar lo menos posible. De acuerdo con una encuesta realizada por Expedia, el 48 por ciento de los trabajadores encuestados admitió sentirse culpable por "no hacer nada productivo".

Para algunos expertos se corre gran riesgo de que las empresas comiencen a presionar a sus trabajadores aplicando el discurso de falta de productividad y el poco compromiso que se tiene. El otro reto que tiene frente es la gestión de talento, pues muchas empresas no respetan ni los 6 días, intercambiando los descansos por días de permisos o simplemente negar la posibilidad de tomar seis días consecutivos.

México y el descanso

Cabe señalar que está modificación a la Ley Federal de Trabajo es la primera que se hace en más de 50 años, de ahí que México sea el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde se trabaja más horas al año y a su vez es el país menos productivo.

En México se trabajan dos mil 128 horas anuales, 24 por ciento más tiempo que el promedio de los países miembro de la organización, lo cual no se refleja en el Producto Interno Bruto (PIB). Al haber sido aprobada la propuesta, México llega a los niveles de los países como Turquía (14 días), Chile (15 días) o Colombia (15 días) y se aleja del último lugar entre los países de la OCDE.

Fuente: Tribuna