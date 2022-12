No solo en Puebla: CDMX también tiene un 'Pase Turístico' y así es como se tramita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, las autoridades del Estado de Puebla informaron que era necesario que las personas que no contaran con placas de la entidad y tuvieran la finalidad de hacer una visita, tramitaran un 'Pase Turístico' el cual tiene como objetivo conocer cuántas unidades transitan y con ello, poder desplegar un operativo que permita controlar la calidad del aire, algo que ahora también se aplicará para la capital del país en especial durante las fiestas decembrinas.

El trámite que es sin costo, permitirá que los automovilistas circulen sin restricciones tanto en la CDMX como en el Estado de México, pase que además dará libertad a los conductores del extranjero o foráneos de circular por el Valle de México aún si está vigente el programa Hoy No Circula pues es sabido, además de ‘turistear’ por la urbe, muchos realizan el trayecto para poder pasar tiempo de calidad con la familia o amigos.

Pase turístico para CDMX

Cómo se tramita

Para poder tratar el 'Pase Turístico' de la CDMX, será necesario que solo los automovilistas que compren los requisitos, es decir, no sean de la capital o del Estado de México, proporcionen sus datos. El sistema habilitado con este fin permitirá que se emita el pase que evitara multas si es que se circula cuando el Hoy no Circula está activo y hay que recordar, la multa es de más de mil pesos.

Entra a este link Registra tu correo electrónico Ingresa al acceso que se envió al correo (es necesario también revisar el spam en caso de no ubicarlo) Proporciona la clave de acceso que está en el correo Con el registro hecho, el conductor pondrá ahora ingresar los datos del vehículo; se recomienda tener la tarjeta de circulación a la mano

Foto: Twitter

El Pase Turístico tiene una vigencia de siete o 14 días y se pide a los interesados tramitarlo a partir de la fecha que se busca circular por alguna de las 16 alcaldías de la capital o de los municipios del Estado de México. Cabe decir que las dependencias de ambas entidades generarán un pase por entidad, por lo que será necesario no perderlos para evitar afectaciones.

A modo de evitar confusiones, los conductores que tengas placas emitidas en la CDMX o el Estado de México no podrán pedir el Pase Turístico, por lo que sí deberán apegarse al Hoy No Circula que está vigente desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas. Los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), serán los encargados de vigilar que no se infringe el programa y, en caso de hacerlo, levantar la respectiva multa.

Si aquellos que tengan un Pase Turístico son revisados por las autoridades, deberán comprobar que los datos que en él se encuentran son los mismos que tiene la tarjeta de circulación, por lo que en caso de haber alguna anomalía, no solo se remitirá el vehículo al corralón, sino que también habrá una multa que es superior a los mil 500 pesos. Este pase solo es inválido cuando hay contingencia ambiental.

Fuente: Tribuna