Autoridades del Edomex buscan una Feliz Navidad sin pirotecnia y con ahorro de energía

Metepec, Estado de México.- En esta época decembrina se suele registrar un aumento en el uso de energía eléctrica y de pirotecnia, dos situaciones que afectan de sobre manera al Medio Ambiente. Es por eso que las autoridades de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad, solicitó a la población a tomar conciencia ambiental y evitar el uso de estos productos.

No cabe duda que la temporada navideña se caracteriza por una serie de actividades que se realizan durante diciembre, lo cual la convierte en una de las épocas donde más se contamina en el año. Las autoridades mexiquenses señalaron que esto se debe al uso desmedido de energía eléctrica, producto de la iluminación permanente de las luces navideñas en los hogares, lo que genera un impacto negativo en el ambiente, lo anterior además del consumo de plásticos y la quema de pirotecnia.

Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente enlistó una serie de acciones que se pueden aplicar durante esta temporada y contribuir al cuidado del medio ambiente. Entre ellas destaca la utilización de luces navideñas de decoración tipo LED, ya que éstas consumen hasta un 80 por ciento menos energía que las tradicionales y además son más durables, aunque es importante desconectarlas durante la noche y de ser posible colocar temporizadores de apagado automático.

Pirotecnia en Edomex, Foto: Especial

También se recomienda utilizar multicontactos en buen estado, además de que se deben desconectar los aparatos eléctricos cuando no estén funcionando. Otra recomendación es conectar los aparatos eléctricos a la red de energía en lugar de utilizar baterías alcalinas o, en su caso, adquirir las del tipo recargables, así como reutilizar adornos navideños y series de luz adquiridos en años pasados con la finalidad de evitar el consumismo, además de que se recomienda evitar la compra de utensilios desechables para no generar más basura.

Por otro lado, recalcan que los árboles de Navidad artificiales duran muchos años y no precisan cuidados, no obstante, si se decide adquirir un árbol natural, es preferible elegir los que provienen de viveros o plantaciones autorizadas. Adicionalmente, la dependencia recomienda que si se va de compras, se lleven bolsas reutilizables para no consumir plásticos de un solo uso, así como preparar la cena navideña con productos locales en lugar de aquellos que deben ser transportados desde largas distancias.

