'Mañanera' de AMLO: Presidente advierte que, si es necesario, volverá a marchar en CDMX

Veracruz, México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde el Museo Naval en el Puerto de Veracruz, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que, si era necesario, volvería a marchar, tal como lo hizo el pasado 27 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX). Asimismo, señaló que el pueblo le ha pedido otra movilización.

En la 'mañanera' de este 02 de diciembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre la denuncia que el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pusieron en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que mencionan que supuestamente usó recursos pueblos para 'acarrear' personas a la marcha del 27 de noviembre. AMLO dijo que esta acusación no le preocupa, y que incluso, si se necesita, organizará más movilizaciones.

AMLO aseguró que no le preocupa la denuncia en su contra por llevar 'acarreados' a su marcha. Foto: Internet

En esta misma intervención, señaló que era importante convocar a la ciudadanía a marchar, pues esta era una medida para combatir la desinformación de la oposición, tal como lo hicieron contra su propuesta de Reforma constitucional en materia Electoral, la cual no avanzará y será 'sustituida' por un Plan B del Gobierno Federal.

Adelante con todas las denuncias y que la Fiscalía [General de la República] resuelva lo que considere, nosotros invitamos a la gente a participar, ya hasta me están diciendo que quieren más [marchas], no vamos a estar siempre, sólo cuando se necesite porque ¿qué estaba pasando?, sobre todo en la Ciudad de México, porque ahí es donde bombardean más, donde tienen más control de los medios", expresó el presidente de México en su conferencia desde Veracruz.

Además de mencionar que las acusaciones de sus opositores no le preocupan, mencionó que él no necesitaba acarrear gente y que tampoco le sorprendió la cantidad de participantes en la llamada 'Marcha del Pueblo', que de acuerdo con cifras oficiales fue de 1.2 millones de personas. López Obrador aseguró que esta denuncia es una estrategia de la oposición para "resurgir" y "regresar al poder".

Claro que no [me preocupa] porque yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa, si hace uno algo malo y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación. Y también tiene que ver con los medios", dijo el mandatario mexicano este viernes.