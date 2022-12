Sin lujos ni comodidades: Tras negarle prisión domiciliaria, Murillo Karam se queda en la cárcel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado jueves 1 de diciembre se reveló que los abogados de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, solicitarían a las autoridades que se le otorgara prisión domiciliaria debido a que éste presenta diversos problemas de salud, mismos por los cuales estuvo saliendo del Reclusorio Norte con el objetivo de recibir atención médica; no obstante, las autoridades determinaron tras una larga audiencia que éste permanezca en dicho centro penitenciario.

La madrugada de este viernes 2 de diciembre el juez de Control Antonio Fuerte Tapia destacó que el exprocurador se mantendrá en la Torre medica de Tepepan hasta que los doctores indiquen que su salud es más optima para retornar al Reclusorio Norte de la CDMX, por tal motivo, no podría cumplir prisión domiciliaria en su mansión ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, lugar donde dicho sea de paso, fue detenido sin presenta oposición.

Cabe destacar que la autoridad en cuestión también informó a los abogados del antes mencionado que tampoco se podría hacer una modificación a la prisión preventiva justificada que recibió debido a que, por las afectaciones medicas que ha argumentado, ha estado la mayor parte del tiempo en nosocomios aunque ello tampoco le podía dar la oportunidad de tener prisión hospitalaria, de ahí que se esperen a que su estado mejore para regresar a la cárcel.

Algunas de las enfermedades que Murillo Karam padece son hipertensión arterial, tabaquismo o diabetes mellitus, por mencionar algunas, las cuales sus abogados han enfatizado no puede atender de manera adecuada debido a que las cuentas bancarias que este posee fueron bloqueadas, al tiempo que por su estado de salud también se ha apuntado que su cliente "no corre riesgo de fuga", argumentos que se usaron para solicitar la prisión domiciliaria pero no fue suficiente para otorgarla.

Tras recibir tal dictamen, los abogados del exprocurador quien está señalado por presuntamente ser responsable de delitos como tortura o desaparición forzada contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre de 2014, han insistido que el siguiente paso será acudir "a las siguientes instancias" para conseguir que Murillo Karam consiga prisión domiciliaria.

