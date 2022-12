¿Dará concierto en el Zócalo? Manu Chao ya no es 'persona non grata' al igual que estos extranjeros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la realización de diversos conciertos en el Zócalo de la CDMX, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre qué artistas podrían llegar al primer cuadro de la capital y deleitar de manera gratuita a lo capitalinos, algo por lo que se hizo presión para considerar al músico Manu Chao quien no ha visitado tierra azteca debido a que es considerado como ‘persona non grata’ o al menos así era hasta hace un momento.

La Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia actualmente encabezada por Adán Augusto López, destacó que los extranjeros a los cuales se les había aplicado el Artículo 33 durante el sexenio pasado, ya no tenían esta medida sobre sus hombros, por lo que dejan de ser consideradas ‘personas non gratas’, terminó que significa que las personas nacidas fuera del territorio son consideradas indeseables luego de haber inflingido la ley del país que los acoge aunque no tiene efectos legales.

La medida fue aplicada al intérprete de temas como Me gustas tú, Clandestino o Me llaman calle, así como al embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil. Del mismo modo, se le consideró de esta forma a Juan Jesús Narváez Goñi e Iciar Alberdi Uranga, miembros del grupo ETA; Stephen Compton, australiano abordó actividades contra extranjeros o Cristina Valls Hernández, ciudadana española que opinó sobre el conflicto en San Salvador Atenco justo como lo hizo el cantante.

"Lo que nosotros vamos a hacer, porque así nos lo instruyó el señor presidente, la Constitución obliga a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados", dijo la Segob al respecto.

Al haber quitado este calificativo, la Segob dejó claro que el músico nacido en Francia ya puede regresar al país sin ninguna afectación y por ello, internautas han resaltado que podría ofrecer conciertos de nueva cuenta, tal como se le ha pedido a Sheinbaum Pardo quien aseguró haber pláticas para un concierto de Bad Bunny o incluso, del antes mencionado.

"En estos casos se reitera que estas personas extranjeras ya no cuentan con alerta migratoria y pueden entrar y salir libremente del país y siempre serán bienvenidos a México", se lee en u comunicado de la dependencia.

