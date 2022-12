Ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar tesis de licenciatura, debe aclarar su asunto: AMLO

Comparta este artículo

Tabasco, México.- En la conferencia presidencial de este viernes, efectuada desde Villahermosa, Tabasco, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación( SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, debe aclarar la acusación que hay en su contra por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, la cual fue presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la 'mañanera' de este 23 de diciembre, el mandatario López Obrador señaló que la autoridad competente debe determinar si la ministra Yasmín Esquivel Mossa cometió plagio, o no, en su tesis de licenciatura. Por su parte, confesó que él no podría emitir un juicio sobre este caso ya que "no puede ser objetivo". AMLO declaró que este error sería menor al que han hecho intelectuales promovidos por los conservadores u la oposición en Administraciones pasadas. En medio de estas declaraciones, arremetió contra Guillermo Sheridan, quien dio a conocer este caso, así como contra Enrique Krauze.

En la imagen, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagio de tesis de licenciatura. Foto: Twitter

Ahí tiene que resolverlo la autoridad competente, yo en este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía, cometida por la ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México [Enrique] Krauze y el señor que hace la denuncia [Guillermo Sheridan], esos le han hecho mucho daño a México", expresó el presidente en su conferencia de prensa.

Por eso digo que no soy objetivo, porque sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe, convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. A lo mejor me equivoco con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales orgánicos alcahuetes del régimen conservador", agregó López Obrador.

En esta misma intervención insistió en que las autoridades correspondientes deben resolver este asunto, e incluso lo minimizó al citar a Jesús, la figura cristiana, "'el que esté libre de pecado que tire la primera piedra', todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra, han cometido delitos mayores, no estoy justificando a la ministra, y no es por lo que recibieron de dinero público para legitimar el saqueo, sino por su actitud deshonesta de siempre".

El mandatario mexicano dejó en claro en su 'mañanera' que el escándalo de la ministra es “un asunto del poder Judicial, desde luego con propósitos políticos”. Cabe recordar que el pasado miércoles un artículo de Latinus señaló a Esquivel Mossa, una de las tres candidatas que el presidente AMLO propuso para dirigir la SCJN, de plagiar su tesis de licenciatura. Este asunto aún no se resuelve, mas la UNAM ya informó que investigará.

